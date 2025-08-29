露營區業者軍人兒涉性侵少女 十軍團：重懲列汰

快訊

中央社／ 南投縣29日電

南投縣仁愛鄉某露營區負責人兒子遭控性侵少女，少女親友及露營區負責人雙方發文表述。示意圖／AI生成
南投縣仁愛鄉某露營區負責人兒子遭控性侵少女，少女親友及露營區負責人雙方發文表述。示意圖／AI生成

南投縣仁愛鄉某露營區負責人兒子遭控性侵少女，少女親友及露營區負責人雙方發文表述。南投縣警察局仁愛分局今天表示，依法移送偵辦；因男方為現役軍人，十軍團依「刑懲併行」原則重懲列汰。

少女親友昨天在臉書（Facebook）社團發文指控，8月初家人帶少女到露營區慶生，遭露營區負責人兒子性侵，並質疑案件拖延偵辦。

露營區負責人也於臉書發文表示，因對方是未成年，無論任何理由都必須真誠道歉，並盡全力補償且尋求原諒，但是否涉及性侵仍要釐清。

南投縣政府警察局仁愛分局今天向媒體說明，接獲此案訊息第一時間即依規定展開積極調查，經初步調查確認，男方已成年，相關行為涉及違反妨害性自主，目前案件相關卷證已蒐集完成，並依法移送南投地方檢察署偵辦。

仁愛分局說，警方對於涉及性侵害案件秉持嚴謹態度處理，優先保障被害人隱私與權利，避免造成二度傷害，並會透過司法程序維護其正當權益。

陸軍第十軍團指揮部透過文字稿說明，許姓士兵日前休假期間疑涉相關犯行，全案由檢警偵辦中。後續將全力配合檢警調查，並依「刑懲併行」原則重懲列汰；另將持恆強化官兵軍法紀及性別分際教育，確維軍譽。

