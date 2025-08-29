快訊

少女南投露營區疑遭負責人之子性侵...家屬質疑拖延辦 警：已送地檢

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣仁愛鄉一處露營區負責人之子遭控涉嫌性侵未成年女遊客，被害人家屬指控業者拖延偵辦，引起網友聲援肉搜。仁愛警分局表示，接到轉報後第一時間積極調查，男方已成年相關行為涉嫌妨害性自主，蒐證後已移送南投地檢署偵辦。

家屬指控，女兒八月初到南投縣仁愛鄉露營區旅遊，疑似遭負責人之子侵害，隔天有家人陪同到住家派出所報案。事發後孩子情緒低落，對生活及學業造成影響。他們同時發現，案件發生多日後，偵辦進度不如預期，質疑是加害人刻意拖延偵辦，令家屬憂心。

家屬並將過程貼上臉書社群，引發網友公憤，批評業者企圖將大事化小，並有網友肉搜加害人，要求出面說明，並負起法律責任。露營區負責人在社群留言，認為當天兩人互動融洽，是否涉及性侵害需要檢警調查釐清，但兒子與未成年少女發生性行為，會負責到底，如果法院認定有罪，也不會姑息，必須接受制裁。

仁愛分局表示，接到轉報轄區內發生刑案後，第一時間依規定展開積極調查，經初步調查確認，男方已成年，相關行為涉及違反妨害性自主罪章，案件相關卷證已經蒐集完成，並依法移送南投地方檢察署偵辦。

警方強調，對於涉及性侵害的案件秉持嚴謹態度來處理，並優先保障被害人的隱私與權利，避免造成二度傷害，並透過司法程序來維護其正當權益。

※提醒您：若您或親友遭遇性侵害，可撥打113保護專線或向警方報案，尋求即時協助。

未成年少女在露營區疑遭性侵，警方偵訊後將全案移送南投地檢署偵辦。示意圖／Ingimage
未成年少女在露營區疑遭性侵，警方偵訊後將全案移送南投地檢署偵辦。示意圖／Ingimage

性侵 露營區 南投縣

