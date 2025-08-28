聽新聞
高雄阿公阿嬤大白天在公園兒童遊戲區脫褲「野戰」 家長嚇傻急報警
高雄梁姓女子帶著小孩去公園玩耍，卻在溜滑梯撞見有阿公阿嬤脫褲上演「活春宮」，梁女離開前拍照報警，警方當場逮到72歲蔡姓老翁與67歲黃姓婦人「肢體交纏」。法官認為事證明確，依公然猥褻罪判蔡男拘役40天，得易科罰金。
梁女去年8月24日下午3時許，帶著孩子到鳳山體育館停車場2號出口旁兒童遊戲區晚耍，當場看到一對男女在溜滑梯下方親熱，當時男生躺在下面，女生坐在男生的上面，兩人都沒穿褲子，梁女看傻後急著把小孩帶離現場，然後拍照報警。
警方獲報後，隨即到場逮捕蔡姓老翁、黃姓婦人，檢警偵辦時，蔡男辯稱，是黃婦提議去兒童遊戲區聊天，兩人在溜滑梯下方聊天時，黃婦說她很多天沒有吃飯，跟他討300元，他自己留了100元吃麵，給她200元去吃飯，否認跟黃女發生性行為。
但黃女偵訊時，大方坦承兩人在溜滑梯下面親熱，不過蔡翁無法勃起，嘗試多次仍無法順利完成，只有下體碰下體。
高雄地方法院審理時，蔡翁又聲稱兩人只有聊天，他沒有給黃婦錢，而是拿食物給她吃；不過，法官根據梁女所揚攝的照片，加上相關事證，不採信蔡翁說詞，依公然猥褻罪判他拘役40天，得易科罰金，可上訴。
