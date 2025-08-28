聽新聞
逾800女受害！4男偷拍販售性影像 最重判16年
南投縣黃姓男子設「ＯＡＴ」Telegram群組及網站，販售廖姓男子等人以針孔攝影機偷拍或交換的性影像，逾八百名成年及未成年女子被害。台中地方法院昨依兒童及少年性剝削防制條例、組織犯罪防制條例及妨害秘密罪，將黃、廖各判十五、十六年徒刑；可上訴。
提供性影像的三名被告，從事業務工作廖姓男子被判刑十六年最重，大學生張姓男子、工程師李姓男子分別判六年四月及二年四月。
檢方調查，無業卅二歲黃姓男子二○二○年起在南投某肉圓店、牛肉麵店廁所，以抹布包裹微型攝影機朝馬桶偷拍女顧客，四年偷拍二三六名女子，其中十六人未成年，他將偷拍及廖、張、李提供的性影像，上傳ＯＡＴ販售，獲利七十三萬多元。
廖二○二二年起在新北市中和區某公園用手機偷拍女子如廁，又在網路社群蒐集偷拍性影像，四一九名女子受害，含四人未成年；張二○二二年十一月在台中市某桌遊店廁所，將微型攝影機放進雜物堆，一個多月偷拍一○○名成年女子；李則在社群交換取得七十七名女子性影像。
