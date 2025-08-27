獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔今遭重判16年

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵破非法兒少性影像SCP群組，發現南投黃姓男子等人另起爐灶再成立OAT網站、群組，專挑小吃店女廁架針孔，或公園女廁、桌遊店偷拍，釀全台863名成年、未成年女子遇害；台中地院今依兒童及少年性剝削防制條例等，重判黃等人2年4月至16年不等，可上訴。

台中地院今下午宣判，依組織、兒少性剝削、妨害秘密等，判處黃男15年、廖男16年、張男6年4月，李男2年4月。

台中地檢署檢察官陳祥薇2023年破獲社群Telegram上的「SCP」非法兒少性影像群組，有幹部、會員同年10月再成立「OAT」暗網，後來因內鬨、私下盜賣，又轉戰至Telegram成立「OAT」群組。

檢方查出，黃姓主嫌（32歲）暱稱「AW」，2020年起在南投肉圓店、牛肉麵店廁所內，拿抹布包裹微型攝影機朝馬桶偷拍女顧客，將影片剪輯命名為「阿銀」、「藝術家」系列，4年偷拍多達236名女性，包括16名未成年女子。

廖姓男子（25歲）2022年起在新北中和1處公園用手機偷拍女子如廁，並於TG社群以暱稱「小丑」四處搜集偷拍影像分別製成「倪霸」、「青山」系列，統計共419名女子受害，包括4名未成年。

張姓男子（24歲）2022年11月間在台中某桌遊店廁所內，將微型攝影機放在雜物堆中，1個多月就偷拍100名成年女子還製成「小勃」系列；李姓男子（25歲）則以暱稱「Lou John」透過交換取得77名女子性影像。

檢方統計，黃、廖、張及李，前後將偷拍、交換的性影像上傳SCP、OAT網站及群組，共獲利73萬6591元。

檢方去年7月搜索，將黃、廖聲押獲准，另也找到32名被害女子，均指認自己就是遭偷拍當事人，並在黃男手機發現OAT隱蔽登入系統操作流程，經鑑識還原有招募會員、性影像販售紀錄，證明其自創OAT群組，其餘共犯也有大量性影像、交易紀錄。

檢方統計，黃等人偷拍高達863名女子，當中包括20名少女及女童，偵結依兒童少年性剝削防制條例、洗錢等罪嫌起訴。

黃男、廖男等在小吃店、公園女廁偷拍，並和成員在暗網交易影片，法院今各判15年、16年。示意圖／ingimage
黃男、廖男等在小吃店、公園女廁偷拍，並和成員在暗網交易影片，法院今各判15年、16年。示意圖／ingimage

