問師「我還會回那個家嗎？」7歲女童遭摸舌舔猥褻 狼祖父判刑

花蓮一名7歲女童因父母到外地工作被托給祖父照顧，祖父竟連續兩晚趁她睡覺時，以撫摸、舌舔私密處等方式猥褻。女童上學時告知老師，驚恐詢問「我還會回到那個家嗎」她的祖父否認犯行，花蓮地院一審依家暴妨害性自主罪判應執行1年8月，可上訴。

判決書指出，這名女童平日與父母、祖父住在同棟不同樓層，女童父母外出工作時，祖父會上樓照顧。前年12月9、10日，女童在住處客廳睡覺，她的祖父以為孫女已睡著，連續兩晚分別以手伸進內褲、脫掉褲子舌舔等方式猥褻親孫女。11日上學時，女童將此事告知老師，由學校通報。

女童祖父矢口否認有猥褻行為，律師還指出被告早有幫忙帶家族小孩的經驗，帶過的小孩有10人，頻率是每年5次以下，但除了女童，沒有其他人反映有照顧不周或不當行為。

女童班導則證稱，平常每學期都有性平課，會教導教導學生哪些部位是重要部位，不能讓別人碰觸。當時女童下課跳完健康操，跑過來告知私密處被碰觸，神情非常恐慌，一直問「老師，我還會回到那個家嗎？」

班導師後來打電話給女童家長，把電話拿給女童讓她與父母說話，但過程中女童一直哭。此事爆發後，女童父母已經搬離住處，另找地方租屋居住，女童也受到影響，學業成績一落千丈。