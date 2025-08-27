台中市警局爆性騷 警官喊「美女」摸女職員、脖子下場曝

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市警局爆出性騷擾案件，時任保安科陳姓警官在局內走廊向另1名女職員搭訕，稱呼其「美女」

又伸手摸頭、脖子，經對方申訴後構成性騷，陳遭記申誡2次、裁罰3萬元；女職員再對警局提國賠21萬，法院以陳性騷時非行使公權力，與國賠要件不符，判處駁回，全案確定。

女職員對台中市警局提國賠，經台中地院民事庭一審簡易庭駁回，她不服上訴，主張陳員執行台中市警局因應疫情聯合指揮所職務時對她性騷，非單純利用職務上機會，可認定陳執行職務行使公權力時，故意侵害她權利。

女職員說，警局接獲申訴後8.5個月才將陳員調離現職，造成她仍處於具敵意性、脅迫性或冒犯性工作環境，她認為警局消極、怠惰行為，未落實對場域空間安全維護或改善之義務，違反性平法、台中市警局性騷擾防治申訴及調查處理要點，一共對台中市警局求處國賠21萬8920元。

台中市警局則說，2021年7月8日接獲申訴，立即於當天、隔天完成詢問雙方紀錄並設置調查小組，8月19日開審查會議，結果認定性騷成立，8月27日也函請台中市家暴及性侵防制中心處理。女職員提供後續資料，警局也對陳記申誡2次、提列風紀評估對象，且調整單位。

台中地院民事庭二審合議庭查，陳員2021年7月7日下午5點多，見女職員下班後要到冰箱拿東西，在6樓辦公室走廊對她說「美女」，並伸手摸她頭部至頸部方式騷擾，事後經台中市性騷擾防治委員會認定陳員有性騷行為，裁罰他3萬元，警局也對陳記申誡2次。

合議庭指出，陳員性騷並非於執行職務行使公權力時，陳對女職員搭訕的言行舉動，顯然與其保安科警員職務無關，與國家賠償法要件不符，且本案發生時間是在性平法修正前，也和修正前性平法要件有別，認定女職員上訴無理由，判處駁回，全案確定。

台中市政府警察局。記者曾健祐／攝影
台中市政府警察局。記者曾健祐／攝影

