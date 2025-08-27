台中粗工旅館開趴 竟反鎖包廂門…強壓傳播小姐襲胸亂摸還硬上

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓粗工和朋友一起到旅館包廂開派對，眾人喝酒聊天後各自離去，林眼見剩下他和傳播小姐獨處竟起色心，反鎖包廂門後強壓到她身上，不顧對方拒絕仍襲胸、強吻並硬上得逞，法院以林沒有和解，依強制性交罪判他3年4月，可上訴。

檢警調查，林男2023年10月30日和朋友到旅館包廂開派對，朋友透過經紀人找來傳播小姐到場同歡，席間眾人喝酒玩樂，部分友人因提前離開，或是發生爭執到隔壁包廂，最後只剩下林男和傳播小姐2人在場。

未料林男晚上9點多，竟將包廂門反鎖，整個人強壓到坐在沙發的小姐身上，還伸狼爪朝她襲胸，小姐不斷抗拒、出言制止都無效，林繼續對她強吻、亂摸，最後硬上得逞。

台中地院審理時，林男起初否認，最終才坦承，被害傳播小姐也指證歷歷，並提出相關驗傷、對話紀錄，且經送驗後其下體、內褲都採集到林男的DNA。

法院審酌，林男為滿足自身性慾，不顧女子明確拒絕性交，卻以強暴方式硬上，妨害她性自主權，且林偵查、審理初期都否認，直到審理才改口坦承，和女子簽立和解書後又撤銷，態度難認良好，考量一切情狀後依強制性交罪判他3年4月。

林姓粗工硬上傳播小姐，法院依強制性交罪判他3年4月。示意圖／ingimage
