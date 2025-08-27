聽新聞
0:00 / 0:00
影／西屯警掃黃 驚見疑「日本FC2素人女優」索2萬等嘸人客
台中市第六警分局近日針對轄內日租套房、旅館執行掃黃行動，在一家汽車旅館內發現，有3名日本籍女子涉嫌賣淫，其中一女更號稱是有作品的「現役日本AV女優」，索價2萬元，疑因價格過高，警方查緝時，尚無接客，專案帶回涉案女子、工作人員等15人，全案警詢後將李姓業者依妨害風化罪送辦，外籍賣淫女子依社維法裁處後，遣送出境。
經查，涉案的賣淫女子有7人，其中3名日本籍、3名泰國籍、1名台灣籍，警方搜索行動時，泰籍、台籍女子都已跟男客進行性交易。
但日本籍女子則是在房間內等待，其中一名女子更是打著曾在日本AV網站FC2有情色作品，以「素人」風格發表，作為噱頭攬客，因要價2萬元，比起其他女子4000元至5000元的價格高，警方查緝時，仍在房間內等待客人。
涉案日籍女子從今年5月間，陸續利用觀光簽證90天的條件，由李姓業者租賃西屯區的日租套房、汽車旅館，作為賣淫據點，還以通訊軟體聯繫顧客以規避查緝，第六警分局近日會同22名警力持搜索票查緝，將涉案人員送辦。
第六分局長周俊銘呼籲，不法業者切勿心存僥倖，利用旅宿業空間或觀光名義包裝違法性交易，警方將持續蒐證、主動出擊，維護台中市治安品質，確保良好觀光形象與市民安心生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言