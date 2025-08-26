文大男宿遭偷拍 6年多人受害

文化大學傳出宿舍偷拍，校內的大倫館男宿浴室被人安裝針孔攝影機，導致不少體保生及球員洗澡時的全裸影像外流。圖/聯合報系資料照片

中國文化大學傳男宿浴室遭偷拍，導致不少體保生、球員洗澡影像外流。對此，轄區士林地檢署昨證實，已剪報分案偵辦；校方則表示，嚴厲譴責偷拍行為，會全力配合檢調進行相關調查，並會同轄區內警政單位進行全面安全性巡檢。

根據鏡週刊報導，文化大學校內的大倫館男宿浴室遭人安裝針孔攝影機，不僅籃球員林秉聖在就讀文化大學時遭偷拍浴室全裸影像被外流，受害者還包含籃球員周承睿等大學體保生。

林秉聖廿八歲，曾是新北中信特工籃球隊、台北戰神籃球隊球員，目前參加浙江廣廈籃球隊。針對有學生遭偷拍流出，文化大學表示，媒體報導偷拍時間為二○一六到二○二一年，由於無法獲悉所拍攝的內容及具體使用的設備，若有相關資訊及需求，學校將全力配合檢調進行相關調查。

文化大學說，八月完成全校各館樓巡檢，並記錄備查，並未發現有不法情事。如今爆出偷拍事件，將再次會同轄區內警政單位進行全面安檢，並針對受害學生提供法律諮詢、心理支持及一切需要的協助，包含對加害者的告訴與求償。

面對宿舍安全問題，學生自治參與者、台師大學生黃莨騰說，學校應從硬體開始，落實定期巡檢、在隔板上下加橫向的門片等，提高偷拍的難度，另也應向學生多宣導性平會的求助管道，並強調保密原則，以及不幸被偷拍時可以如何反應。同時，建立學輔中心的綠色通道，迅速媒合諮商資源。