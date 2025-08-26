以物品碰觸臀部…新北男涉街頭性騷女學生 辯稱只在捷運站步行

快訊

中央社／ 新北26日電

新北市土城區鄭姓男子在街頭涉以尖銳物觸碰女學生臀部，鄭男事後否認犯行，稱只在捷運站來回步行，新北檢方未採信鄭男說詞，近日依成年人故意對少年犯乘機性騷擾罪嫌起訴。

根據起訴書，鄭男今年4月間上午在土城區街頭，見未成年女子身穿學校運動服獨自行走，趁該名女學生毫無防備、不及抗拒之際，以不詳尖銳物觸碰其臀部，隨即逃離現場。

女學生在案發後傳訊息告知母親，遭到他人持不詳物品戳臀部，並向警方報案。鄭男坦承有出現在女學生身後，但矢口否認犯行，辯稱他只在捷運站來回步行而已。檢警依據監視器影像截圖，發現鄭男有持紅色塑膠袋跟隨在女學生身後等情形。

另外，檢方查出，鄭男曾於去年2月間持熱熔膠鉤子觸碰未成年少女臀部而被判刑；鄭男去年7月間涉持棍棒碰觸未成年少女臀部遭提告，之後對方撤回告訴而不起訴。新北地檢署檢察官未採信鄭男說詞，依成年人故意對少年犯乘機性騷擾罪嫌將鄭男起訴。

新北市土城區鄭姓男子在街頭涉以尖銳物觸碰女學生臀部，鄭男事後否認犯行，稱只在捷運站來回步行。示意圖。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
新北市土城區鄭姓男子在街頭涉以尖銳物觸碰女學生臀部，鄭男事後否認犯行，稱只在捷運站來回步行。示意圖。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

土城 性騷擾

