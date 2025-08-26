快訊

摺疊iPhone更多細節曝光！iPhone Fold復活Touch ID、4鏡頭拚實力

當年斷交後美仍干預我自主研發飛彈 秘密協議成緊箍咒

MLB／水手羅利單季50轟捕手史上第一人 推向60轟不是不可能

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／台中神棍誆「嘿咻轉因果」性侵女信徒15年...法院判決出爐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中劉姓男子接手「西方如來寺」自稱老師，誆母親過世成佛名號「無量金菩薩」，假借消災解厄趁女信徒罹癌、感情不順，佯稱得和他「修Ｘ（性交）」扭轉因果，事後還得簽「性愛同意書」，15年來涉嫌性侵5名女子58次；法院今依48個強制性交罪判他10年，其餘無罪，可上訴。

台中地院今上午宣判，就其中48罪各判3年至4年不等，合併應執行10年，其餘部分均無罪。

台中地檢起訴指出，劉男（65歲）2009年接手其過世母親創設的「西方如來寺」 ，對外稱媽媽升天成佛，名號「無量金菩薩」，可替佛堂信徒求財、消災解厄，劉擔任佛堂釋法師父兼桌頭。

檢方發現，劉要信徒尊稱他「老師」、將其視為「無上之主」，凡事要依他指示才能扭轉個人因果，若違反會惹來厄運。他還自稱會「他心通法」神力，能窺見他人內心所想、因果命運。

劉卻利用女信徒感情、健康或經濟不順時，約到佛堂一對一諮詢，誆騙女子要「以愛老師為練習」、「和老師修Ｘ（性行為）」才是愛及信任最快傳達方式。

有女信徒因乳癌上門求助，劉向她誆稱，無量金菩薩轉達妳會病重、兒子成同性戀，要和他性交、要生情愛因果才能改變，並命他寫一張「性愛同意書」記載性交都是自願等。

還有女信徒想挽回前男友，劉就騙「妳這輩子紅顏薄命，會當酒家女早死」，要從「老師」身上學習和男人相處；或對婚姻失和女信徒說「我把你Ｘ下去是在幫妳。」15年來5名女子性侵多達58次。

檢方訊時，劉坦承和女信徒性交，要求簽「性愛同意書」是為避免對方講出去，且怕騙上床的事情曝光才刪手機對話。女信徒也說，因菩薩說要孝順老師就送劉1輛黑色賓士，長期供養佛堂，好幾度被迫和劉性交。

檢方認為，劉以宗教名義惡意玩弄人生不順的多位女信徒，將自己塑造為「神」接受供養，犯罪長達15年，性交後還對羞辱女信徒說「和你修X很無聊」、「難怪妳老公出去外面找女人」等語羞辱，視對方性自主如無物，依58個強制性交罪嫌起訴他，建請法院從重量刑。

台中地院審理期間，以劉每周需血液透析3次，其患有尿毒症、慢性腎衰竭，認定反覆實施、逃亡可能降低，7月底裁定他80萬元交保，限制住居及出境、出海；檢方不服抗告，主張不能僅以劉健康問題，就認定他反覆實施可能將低，仍有羈押必要。

台中高分院二審查，劉的病是否讓他離不開台灣醫療體系、是否不會以偷渡或其他方式離境，一審沒有斟酌，就認定無羈押必要，稍嫌速斷，撤銷發回；台中地院更裁後，已改將劉男收押。

劉男假借宗教力量惡意玩弄女信徒，15年來性侵多名女信徒。示意圖／ingimage
劉男假借宗教力量惡意玩弄女信徒，15年來性侵多名女信徒。示意圖／ingimage

性愛 母親 過世

延伸閱讀

鈕承澤出獄後近況曝光！與友人一家同遊印度　網驚：女兒要小心豆阿北

賓賓哥直播性侵個案未打碼　受害者留言崩潰曝「房東不租」求下架影片

「少龍」生前開中藥提升靈性染指7女信徒 女幫手判刑

入邪教遭性侵！葉萱嫁男星老公懷孕了　告別發文「一切都結束了」　

相關新聞

獨／台中神棍誆「嘿咻轉因果」性侵女信徒15年...法院判決出爐

台中劉姓男子接手「西方如來寺」自稱老師，誆母親過世成佛名號「無量金菩薩」，假借消災解厄趁女信徒罹癌、感情不順，佯稱得和他...

20歲男泳池指侵12歲「小女友」 願賠這金額和解免入獄

未成年人士入世未深，小心遇人不淑被侵犯。

大學教授變狼！他強抱親吻女助理的敏感處 判10月定讞確定要入獄

靜宜大學台灣文學系前教授楊傑銘3年前未經前指導學生兼女助理同意，在民宿強吻、舔咬對方的臉、耳朵和脖子，直到女方掙扎反抗才...

新北河海音樂祭驚見惡男打手槍 蹭女大生臀部當場被圍逮

2025新北河海音樂季昨天在新北大都會公園登場，46歲楊男昨晚10時許到場觀看時，竟公然掏出生殖器對著1名女大生打手槍，...

警扮男客上門按摩 泰籍女裸身僅浴巾遮胸：要不要全套

桃園市龜山警方近日於社群平台及論壇發現數篇刊登「隱晦字眼」的按摩舒壓廣告，喬裝顧客前往後泰籍女子以全套3千元從事性交易，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。