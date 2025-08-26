獨／台中神棍誆「嘿咻轉因果」性侵女信徒15年...法院判決出爐

台中劉姓男子接手「西方如來寺」自稱老師，誆母親過世成佛名號「無量金菩薩」，假借消災解厄趁女信徒罹癌、感情不順，佯稱得和他「修Ｘ（性交）」扭轉因果，事後還得簽「性愛同意書」，15年來涉嫌性侵5名女子58次；法院今依48個強制性交罪判他10年，其餘無罪，可上訴。

台中地院今上午宣判，就其中48罪各判3年至4年不等，合併應執行10年，其餘部分均無罪。

台中地檢起訴指出，劉男（65歲）2009年接手其過世母親創設的「西方如來寺」 ，對外稱媽媽升天成佛，名號「無量金菩薩」，可替佛堂信徒求財、消災解厄，劉擔任佛堂釋法師父兼桌頭。

檢方發現，劉要信徒尊稱他「老師」、將其視為「無上之主」，凡事要依他指示才能扭轉個人因果，若違反會惹來厄運。他還自稱會「他心通法」神力，能窺見他人內心所想、因果命運。

劉卻利用女信徒感情、健康或經濟不順時，約到佛堂一對一諮詢，誆騙女子要「以愛老師為練習」、「和老師修Ｘ（性行為）」才是愛及信任最快傳達方式。

有女信徒因乳癌上門求助，劉向她誆稱，無量金菩薩轉達妳會病重、兒子成同性戀，要和他性交、要生情愛因果才能改變，並命他寫一張「性愛同意書」記載性交都是自願等。

還有女信徒想挽回前男友，劉就騙「妳這輩子紅顏薄命，會當酒家女早死」，要從「老師」身上學習和男人相處；或對婚姻失和女信徒說「我把你Ｘ下去是在幫妳。」15年來5名女子性侵多達58次。

檢方訊時，劉坦承和女信徒性交，要求簽「性愛同意書」是為避免對方講出去，且怕騙上床的事情曝光才刪手機對話。女信徒也說，因菩薩說要孝順老師就送劉1輛黑色賓士，長期供養佛堂，好幾度被迫和劉性交。

檢方認為，劉以宗教名義惡意玩弄人生不順的多位女信徒，將自己塑造為「神」接受供養，犯罪長達15年，性交後還對羞辱女信徒說「和你修X很無聊」、「難怪妳老公出去外面找女人」等語羞辱，視對方性自主如無物，依58個強制性交罪嫌起訴他，建請法院從重量刑。

台中地院審理期間，以劉每周需血液透析3次，其患有尿毒症、慢性腎衰竭，認定反覆實施、逃亡可能降低，7月底裁定他80萬元交保，限制住居及出境、出海；檢方不服抗告，主張不能僅以劉健康問題，就認定他反覆實施可能將低，仍有羈押必要。