20歲男泳池指侵12歲「小女友」 願賠這金額和解免入獄

香港01／ 田中貴／報導

示意圖／ingimage
未成年人士入世未深，小心遇人不淑被侵犯。高雄1名20歲青年在泳池認識1名12歲女童，2人甚為投契而成為朋友，青年其後多次傳送裸露性器官照片給女童，雙方關係曖昧。其後2人相約再到泳池游泳時，色男直接指侵女童，女童父母驚悉事件後怒提告。

案件經一審後，男被告被判入獄3年2個月，他不服上訴，法官考慮到被告已經賠償150萬元，與受害人一方達成和解，受害女童也表明願意原諒，法官改為判處有期徒刑2年，緩刑5年。

圍繞性愛話題　泳池內撫摸女童

台媒於今年8月報導，案件始於2023年11月，涉案20歲廖姓青年在小港區1個游泳池游泳，其間認識1名12歲女童，2人經常聊天，內容圍繞性愛話題，關係曖昧不明。同年12月17日下午，2人相約再到泳池游泳，在女童的同意下，青年涉嫌在游池環抱撫摸女童身體，繼而對她指侵。

被告被判入獄3年2個月

女童被指侵期間感到不適，隨即推開青年，事後傳送「痛死了」、「你這樣會給我心理陰影欸」、「下次再這樣，我就封鎖你」等訊息，女童父母意外得知事件，大怒報警提告。案件在高雄地院進行一審，被告辯稱2人「兩小無猜」，但法官發現被告案發前多次傳送裸露性器官照片給女童，認定他滿足一己私欲而犯案，判處有期徒刑3年2個月。

賠償150萬達成和解

被告不服提出上訴，審理期間，被告主張，已和受害人一方達成賠償150萬元而和解，而且已深刻反省自己行為，請求從輕發落。

被告改判緩刑

高雄高分院合議庭發現一審結果出爐後，受害人透過LINE傳出訊息給被告，提及「我會原諒你」等，可見被告已獲受害人原諒，法官改為判處有期徒刑2年，緩刑5年，其間接受保護管束，以及接10場法治教育，同時禁止被告接觸、聯絡和騷擾受害人，全案仍可上訴。

文章授權轉載自《香港01》

