大學教授變狼！他強抱親吻女助理的敏感處 判10月定讞確定要入獄

靜宜大學台灣文學系前教授楊傑銘3年前未經前指導學生兼女助理同意，在民宿強吻、舔咬對方的臉、耳朵和脖子，直到女方掙扎反抗才停手，他雖表示歉意但否認犯行，最高法院依強制猥褻罪判刑10月定讞，確定要入監服刑。

女助理原是楊傑銘的校內社團指導學生，畢業後仍持續協助楊教學、出版書籍等工作，彼此有濃厚師生情誼，楊也知悉女助理和同性伴侶交往多年。

楊2022年10月6日因公參加學術研討會，主動邀約已離職的女助理見面相聚，雙方在台灣文學館見面用餐後，楊邀約女助理陪同先至民宿寄放行李，女方也因手機電量耗盡，同意到民宿房間借用插座充電。

雙方抵達旅館房間後，楊傑銘先替女助理按摩肩頸，並以身體貼近對方吸聞耳部精油味道，女方不願意而挪開頭部，楊又請對方至床上休息，口頭詢問可不可以抱，卻未等對方同意就出手環抱，親吻舔咬女方的臉頰、耳朵、脖子等身體敏感處。

女助理隨即表示會怕並扭動身體掙扎，楊傑銘仍未罷休，直到女方大動作反抗才停止動作並鬆手，女助理趕緊起身假裝要看手機離開床上，之後楊載女助理去搭車，女方再傳LINE訊息告知胞姊、友人，最後報警處理。

楊傑銘坦承在民宿替女助理按摩，但否認犯行，供稱他用手環抱女方腰間，然後再親吻臉頰，要抱之前有先問「我可以抱你嗎」，女方雖然沒有回答，但因為那段時間兩人的訊息對話中，有用比較親密性跟曖昧性的用語，女方都有一些回應跟互動，當天送女方手鍊，女方也撒嬌的要他幫忙戴上，又跟他到一個空間，所以他認為兩人有發展的可能，這一切的動作都是在親密曖昧自然而然發生的狀況。