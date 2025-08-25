聽新聞
不甘分手 男偷前女友父骨灰罈恐嚇

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

呂姓男子不滿湯姓前女友分手、聲請保護令，涉潛入汐止國軍公墓偷走湯女父親骨灰罈等物，還製成附帶照片的傳單信件，數度恐嚇湯女和湯家人；新北地檢署依盜取火葬遺灰罪、加重竊盜及違反保護令、恐嚇共五罪起訴呂男，求處適當之刑。

檢警調查，呂和湯女原交往，分手後湯女二○二三年九月初向法院聲請保護令，有效期限兩年，呂男疑對湯女懷恨，去年某日涉潛入汐止國軍公墓，破壞靈骨塔門鎖，將湯父骨灰罈、碑文牌、旌忠旗全部偷走。

去年五月中旬，呂男傳送簡訊給湯女，稱「你的悔恨人生已經開始」、「你給我的，我絕對加倍奉還」、「何謂悔恨人生之旅，慢慢享受吧」，涉恐嚇騷擾湯女。

去年十二月，呂男利用骨灰罈上湯父照片和部分碑文，製作「我要回家」的傳單，交由不明人士到湯女胞兄經營的公司附近張貼，持續騷擾湯女兄妹。

湯家原不理會，但呂男變本加厲，今年二月涉持剪刀挖下湯父骨灰罈上照片，貼在卡片寫下恐嚇字句，再寄送到湯女胞兄公司；另將湯父照片掛在自己養的黑狗上拍照，藉此恐嚇及騷擾湯女。

湯女和家人忍無可忍報警，檢警今年三月搜索拘提呂男，呂原矢口否認犯行，但手機中有與友人相關對話紀錄的證據，最後坦承犯案，帶警方到林口某農場起獲湯父骨灰罈等物，旌忠旗不知去向。

檢察官批呂男無視保護令，盜取湯父骨灰罈、毀損碑文牌，多次恐嚇、騷擾湯女，且至今不願交還旌忠旗，犯行惡劣，盜取火葬遺灰及加重竊盜罪，求處十個月以上徒刑，四度違反保護令部分，各求處六個月以上徒刑。

跟騷法 恐怖情人

癡情男把女師當性幻想對象 遭封鎖竟找重量級民代闖校長室逼見面

高雄安姓男子有意追求某位女老師，被女方封鎖後，安男卻找上地方重量級民意代表，由民代陪同找上校長，請女老師到校長室與他見面...

警扮男客上門按摩 泰籍女裸身僅浴巾遮胸：要不要全套

桃園市龜山警方近日於社群平台及論壇發現數篇刊登「隱晦字眼」的按摩舒壓廣告，喬裝顧客前往後泰籍女子以全套3千元從事性交易，...

追師遭拒 男找民代闖校長室逼見面

高雄安姓男子想追求一名女老師，被封鎖後涉找民意代表陪同找上校長，請女老師到校長室見面，被拒絕後仍持續騷擾對方。高雄地方法...

跟騷男不滿被告 開車撞女釀3傷

邱姓男子追求一名人妻，不滿女方提告聲請保護令，前晚找她理論；警方獲報到場要求邱主動到警局說明後離開，邱涉趁女子由友人王姓...

新北河海音樂祭驚見惡男打手槍 蹭女大生臀部當場被圍逮

2025新北河海音樂季昨天在新北大都會公園登場，46歲楊男昨晚10時許到場觀看時，竟公然掏出生殖器對著1名女大生打手槍，...

