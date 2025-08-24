新北河海音樂祭驚見惡男打手槍 蹭女大生臀部當場被圍逮

2025新北河海音樂季昨天在新北大都會公園登場，46歲楊男昨晚10時許到場觀看時，竟公然掏出生殖器對著1名女大生打手槍，還用生殖器觸碰女大生臀部。女大生發現後大聲呼救，三重警獲報到場將楊男逮捕，詢後依公然猥褻、性騷擾防治法送辦。

據了解，涉嫌公然猥褻的楊男，昨晚至三重大都會公園參加河海音樂季，晚間10時許楊男竟在舞台後方公然掏出生殖器，對著1名女大生褲子打手槍，過程中還用生殖器觸碰女大生臀部。女大生發覺異狀轉頭查看，驚見楊男猥褻行徑嚇得立即大聲斥責並呼救。