聽新聞
0:00 / 0:00
新北河海音樂祭驚見惡男打手槍 蹭女大生臀部當場被圍逮
2025新北河海音樂季昨天在新北大都會公園登場，46歲楊男昨晚10時許到場觀看時，竟公然掏出生殖器對著1名女大生打手槍，還用生殖器觸碰女大生臀部。女大生發現後大聲呼救，三重警獲報到場將楊男逮捕，詢後依公然猥褻、性騷擾防治法送辦。
據了解，涉嫌公然猥褻的楊男，昨晚至三重大都會公園參加河海音樂季，晚間10時許楊男竟在舞台後方公然掏出生殖器，對著1名女大生褲子打手槍，過程中還用生殖器觸碰女大生臀部。女大生發覺異狀轉頭查看，驚見楊男猥褻行徑嚇得立即大聲斥責並呼救。
楊男此時拉起褲子想逃離，一旁熱心民眾聽聞後立即上前協助控制，在現場維安的警員察覺有騷動趕抵，受害女大生向警方控訴楊男一開始曾經承認有做出猥褻行為，但警察來的時候楊男卻又否認，女大生還怒喊：「都有錄到啦！」警方立即將楊男逮捕帶回警局，詢後依公然猥褻、性騷擾防治法移送法辦，同時通報至婦幼案件平台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言