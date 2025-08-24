快訊

新北河海音樂祭驚見惡男打手槍 蹭女大生臀部當場被圍逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

2025新北河海音樂季昨天在新北大都會公園登場，46歲楊男昨晚10時許到場觀看時，竟公然掏出生殖器對著1名女大生打手槍，還用生殖器觸碰女大生臀部。女大生發現後大聲呼救，三重警獲報到場將楊男逮捕，詢後依公然猥褻性騷擾防治法送辦。

據了解，涉嫌公然猥褻的楊男，昨晚至三重大都會公園參加河海音樂季，晚間10時許楊男竟在舞台後方公然掏出生殖器，對著1名女大生褲子打手槍，過程中還用生殖器觸碰女大生臀部。女大生發覺異狀轉頭查看，驚見楊男猥褻行徑嚇得立即大聲斥責並呼救。

楊男此時拉起褲子想逃離，一旁熱心民眾聽聞後立即上前協助控制，在現場維安的警員察覺有騷動趕抵，受害女大生向警方控訴楊男一開始曾經承認有做出猥褻行為，但警察來的時候楊男卻又否認，女大生還怒喊：「都有錄到啦！」警方立即將楊男逮捕帶回警局，詢後依公然猥褻、性騷擾防治法移送法辦，同時通報至婦幼案件平台。

警員將涉嫌公然猥褻的楊男逮捕。記者黃子騰／翻攝
警員將涉嫌公然猥褻的楊男逮捕。記者黃子騰／翻攝

