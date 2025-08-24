快訊

李在明外交首站選東京棄華府！專家：韓日破冰跟台灣有關 1情況是變數

誇張顏藝在台爆紅！京扇子職人大西里枝猝逝　享年35歲

雄中校長莊福泰表態挺核能 「盼一縣市一核電廠」

聽新聞
0:00 / 0:00

癡情男把女師當性幻想對象 遭封鎖竟找重量級民代闖校長室逼見面

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄安姓男子有意追求某位女老師，被女方封鎖後，安男卻找上地方重量級民意代表，由民代陪同找上校長，請女老師到校長室與他見面，高雄地院依跟蹤騷擾防制法判安男2月徒刑，得易科罰金，他不服上訴被駁回，全案定讞。

判決指出，安男和女老師都為地方泛藍社團成員，安男有意追求女老師，不僅大方送昂貴茅臺酒，還會向女老師母親獻殷勤，但女方對安男並無情意，一再拒絕安男追求，最後只能封鎖安男，盼安男就此打住。

安男不死心，找來高雄藍營某重量級民代，在民代陪同下前往女老師任職的學校，在校長室要求校長請女老師出來與他見面，只是雙方會面後，女老師再次拒絕安男追求。

不料安男事後仍多次寫紙條給女方告白，寫著「我愛妳」、「愛妳的老公」、「我只想與妳做今生夫妻直到一人老去為止」，甚至直接寫上「寶寶夫人我愛妳、我陪妳、我很想幹妳（Fuck you！）」。

不僅於此，安男還會在學校停車場等候女老師下班，還趁女老師運動時在後方尾隨，將名片夾在女老師車上等，女老師被安男盯梢行為惹毛，氣得報警對安男提告。

高雄地方法院審理時，安男否認騷擾女老師，辯稱是女老師答應要幫他賣茅臺酒，但一直沒賣出去又霸著不還，才會請民代陪同去學校要回茅臺酒。

法官審理相關事證，認為女方早在同年5月就封鎖安男，表明無意再與安男來往，安男卻仍寫信投遞女方信箱，描述自己與女方交往、結婚、發生性行為的幻想，足使女方感受遭異性騷擾並嚴重擾亂心緒，依違反跟騷法判安男徒刑2月，得易科罰金。

安男不服上訴，高雄高分院審理後，法官認為，安男對女方傳達強烈愛慕追求之語，已逾越一般兩性交往分際，原審量刑無誤，駁回安男上訴，判刑2月，得易科罰金確定。

高雄安姓男子追求女老師，因行為踰矩，被判刑2月定讞。圖／本報資料照
高雄安姓男子追求女老師，因行為踰矩，被判刑2月定讞。圖／本報資料照

法官 茅臺酒 性騷擾

延伸閱讀

孫可芳懷孕配音胎動劇烈　劉冠廷心驚

社會新鮮人交往女國中生 4度伸愛的小手嚐禁果…挨告判11月

到林口餐廳用餐竟遭老闆婉拒合照 白冰冰尷尬「很少被人拒絕」

世運會參賽史境外最佳 卓榮泰感謝台灣英雄

相關新聞

癡情男把女師當性幻想對象 遭封鎖竟找重量級民代闖校長室逼見面

高雄安姓男子有意追求某位女老師，被女方封鎖後，安男卻找上地方重量級民意代表，由民代陪同找上校長，請女老師到校長室與他見面...

警扮男客上門按摩 泰籍女裸身僅浴巾遮胸：要不要全套

桃園市龜山警方近日於社群平台及論壇發現數篇刊登「隱晦字眼」的按摩舒壓廣告，喬裝顧客前往後泰籍女子以全套3千元從事性交易，...

4國中生超商購物 色男蹲地持手機偷拍當場被抓包

新北市吳姓男子去年中趁國中男女學生下課後，喜歡到超商購物，趁機蹲低持手機由下朝上，偷拍3名國中男女學生，因吳男太集中專注...

嘉義神棍祭改「碰觸三點除黑氣」 二審仍認強制性交判刑4年

李姓男子在嘉義縣開設神壇收驚、祭改，有名女子感情受挫及事業不順，前年底到神壇問事，他佯稱需進行碰觸三點除黑氣儀式，化解前...

蔡依林「戀我癖」MV導演硬上女性友人 強制性交罪判3年8月

天后蔡依林及音樂人陳星翰合作單曲「戀我癖」，該MV的謝姓導演去年遭女性友人指控硬上，檢方起訴指出，2人出遊後女子曾詢問交...

高雄少女被現役軍人當性奴 淫狼還把床戰過程拍成影片外流

高雄市一名未滿18歲的少女「小喬」（化名）在Instagram結識一名曾姓現役軍人，未料卻被曾男當成性奴隸，不僅約到旅館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。