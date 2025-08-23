4國中生超商購物 色男蹲地持手機偷拍當場被抓包

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市吳姓男子去年中趁國中男女學生下課後，喜歡到超商購物，趁機蹲低持手機由下朝上，偷拍3名國中男女學生，因吳男太集中專注力在關注偷拍對象，被站在一旁國中男學生發現異狀，報警當場逮人，新北地檢署日前依兒少性剝削防制條例之違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像未遂罪嫌起訴。

起訴指出，無業的吳姓男子（27歲）為滿足個人性癖好，去年6月初下午在新北市1間超商，明知國中男女學生下課後，喜歡到超商購物，趁機蹲低持手機由下朝上，連續偷拍3名國中男女學生，因吳男太集中專注力在關注偷拍對象，被站在一旁國中男學生發現異狀，報警當場逮人。

警方現場檢視吳男所偷拍影像，確認有拍到男女學生短褲底部及大腿根部，依現行犯當場逮捕依法送辦。新北地檢署日前依兒少性剝削防制條例之違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像未遂罪嫌起訴。

4國中生超商購物遭吳姓色男蹲地持手機偷拍，當場被抓包報警逮人，新北地檢署日前依法起訴。圖／聯合報系資料照
偷拍 國中生

