4國中生超商購物 色男蹲地持手機偷拍當場被抓包

起訴指出，無業的吳姓男子（27歲）為滿足個人性癖好，去年6月初下午在新北市1間超商，明知國中男女學生下課後，喜歡到超商購物，趁機蹲低持手機由下朝上，連續偷拍3名國中男女學生，因吳男太集中專注力在關注偷拍對象，被站在一旁國中男學生發現異狀，報警當場逮人。