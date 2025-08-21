蔡依林「戀我癖」MV導演硬上女性友人 強制性交罪判3年8月

天后蔡依林及音樂人陳星翰合作單曲「戀我癖」，該MV的謝姓導演去年遭女性友人指控硬上，檢方起訴指出，2人出遊後女子曾詢問交往意願，謝以自己在上海與另名女子開放性關係為由拒絕，事後又向女子求歡遭拒卻性侵；台中地院今依強制性交罪判謝男3年8月，可上訴。

台中地檢起訴指出，謝男2024年2月有意追求女子，同月12日約見面一起看電影、用餐，當晚到汽車旅館合意性交一次，隔天又到大坑餐廳吃飯、晚上前往酒吧，女子也詢問謝是否願意和她正式交往。

謝男則表明，自己在大陸上海仍和其他女子有開放性關係，因此拒絕和女子交往，後來2人搭車回旅館，女子不滿謝男的回覆，但謝又試圖摟抱、親吻，求歡都被女子嚴詞被拒絕，且當時已深夜女子無處可處仍留下過夜。

未料14日早上8點多，謝見女子仍熟睡且只穿內衣褲，竟強壓她身上不顧對方尖叫、拒絕仍硬上得逞，女子遭侵犯也氣得朝謝打了一巴掌，後來考慮日後相處態度，經質問卻發現謝男對性侵態度反覆、沒有反省，才決定報警提告。

檢方訊時，謝否認性侵，辯稱2人是合議性交，但女子指證歷歷，提出對話、赴身心科就診紀錄；檢方勘驗發現，女子傳訊說「我不想要為何硬來」、「弄髒我衣服、頭髮」、「你強暴我的事難以承受」、「你硬要進來很痛很痛」，謝則一再回覆稱「對不起。」依強制性交罪嫌起訴他。

台中地院審理時，謝仍否認犯行，中院今年6月辯論終結後，以謝嫌疑重大、所犯3年以上重罪，且謝自稱2017年至今均在上海工作，生活領域主要在中國，堪認其有長期在海外經濟能力，裁定他限制出境、出海。

謝不服提抗告，主張自幼在我國求學、生活，近年因工作常前往上海，但並無置產或成家，他定期也回台中探視，生活重心在國內，自己僅是一般藝術工作者非台商，無潛逃能力，且自本案後都遵期到庭接受調查、審理，未曾被羈押，殊難想像為何辯論終結後，突遭認定有「逃亡之虞。」

台中高分院二審認為，根據我國司法實務經驗，就算被告偵、審時都遵期到庭，國內尚有家人，仍有不顧棄保潛逃出境情況，認為原裁定無不當，駁回謝抗告。