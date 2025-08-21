情竇初開發生關係…今年性侵害案未成年占44% 警籲：未滿16歲屬性侵害

快訊

中央社／ 台中21日電

台中市警察局統計，今年1至6月的性侵害案件，未成年被害人占44%，以男女朋友居多，不少情竇初開男女因好奇發生性關係。警方提醒，即使兩情相悅，只要一方未滿16歲也是性侵害。

暑假期間，不少情竇初開的男女相約見面，因對親密關係的好奇，兩情相悅下發生性關係，台中市警方提醒，小心在不知不覺中已經觸法。

台中市警察局婦幼隊今天發布新聞稿，就讀國中的小芸在網路遊戲中，認識了他校同齡的男生阿明，2人在遊戲裡配合打怪，逐漸發展成為情侶，約好在暑假期間見面。雙方難以壓抑心中悸動，再加上對親密關係的好奇，兩情相悅的情況下發生性行為

小芸的父母注意到孩子近期頻繁外出的反常舉動，追問下得知她與阿明的關係，除了擔憂也氣憤，決定透過訴訟讓對方得到教訓，阿明的父母也反提告小芸。小芸和阿明沒想到當初一時衝動，竟會衍生嚴重後果。

台中市警局統計，114年1至6月受理的性侵害案件，其中未成年被害人占44%，進一步分析，未成年被害人的兩造關係以男女朋友居多（占33.5%），網友關係次之（占19.9%），同住家人再次之（占14.5%）。

中警婦幼隊製作「心跳學園-防治性侵害宣導」動畫影片，影片以戀愛模擬遊戲為主題，轉學生山田悠真與班上同學詩織展開甜蜜愛情故事，2人面臨「是否讓這段關係更進一步」的選擇。遊戲中引導角色的莉莉亞現身提醒，即使雙方合意發生性行為，仍可能觸犯刑法第227條，對未成年人為性交猥褻罪。

婦幼隊隊長紀翰學表示，只要沒有經過當事人的同意，以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術、藥物控制或其他違反當事人意願的方式發生性行為，都算是性侵害。即使兩情相悅，只要其中一方未滿16歲，也是性侵害。

台中市警察局統計，今年1至6月的性侵害案件，未成年被害人占44%，以男女朋友居多，不少情竇初開男女因好奇發生性關係。情慾新聞示意圖。圖／AI生成
