高雄少女被現役軍人當性奴 淫狼還把床戰過程拍成影片外流

高雄市一名未滿18歲的少女「小喬」（化名）在Instagram結識一名曾姓現役軍人，未料卻被曾男當成性奴隸，不僅約到旅館發生性關係，還在少女身上寫下淫穢詞語，再用手機拍成床戰影片傳給他人，還要稱呼曾男為「主人」，曾男因此遭判刑2年有期徒刑，全案仍可上訴。

判決書指出，曾姓男子與小喬在2021年5、6月間經由社群軟體Instagram結識，並在同年7月間交往成為男女朋友，但曾男明知小喬未滿18歲，卻故意在2021年10月16日後至2022年7月間在高雄某旅館房間內，用手機拍下與小喬的性愛過程。

檢方查出，曾男在2022年5、6月間某天在小喬的住處房內，在小喬臀部上寫下「母豬」、「X死我」、「情趣用品」、「曾XX是我的主人」、「精液廁所」、「我是小狗汪」等文字，再被曾男拿手機拍下小喬露出臀部的猥褻行為。

曾男又把拍下來的照片、影片，用手機通訊軟體LINE，傳給綽號「性質」、「酪梨」的好友，事後被小喬的朋友發現後，向小喬告知，小喬才知道自己與曾男的性愛片早就被曾男傳給其他人看，因此在媽媽陪同下報警提告。