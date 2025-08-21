快訊

川普最快本周祭晶片關稅 專家點名1企業是贏家：台積電恐付更高代價

為柯文哲刪羈押事由？黃國昌提案修刑訴法 法務部怒：縱容罪犯串證

博愛座走入歷史！交通部公布「優先席」圖示、新增1類圖案

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄少女被現役軍人當性奴 淫狼還把床戰過程拍成影片外流

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名未滿18歲的少女「小喬」（化名）在Instagram結識一名曾姓現役軍人，未料卻被曾男當成性奴隸，不僅約到旅館發生性關係，還在少女身上寫下淫穢詞語，再用手機拍成床戰影片傳給他人，還要稱呼曾男為「主人」，曾男因此遭判刑2年有期徒刑，全案仍可上訴。

判決書指出，曾姓男子與小喬在2021年5、6月間經由社群軟體Instagram結識，並在同年7月間交往成為男女朋友，但曾男明知小喬未滿18歲，卻故意在2021年10月16日後至2022年7月間在高雄某旅館房間內，用手機拍下與小喬的性愛過程。

檢方查出，曾男在2022年5、6月間某天在小喬的住處房內，在小喬臀部上寫下「母豬」、「X死我」、「情趣用品」、「曾XX是我的主人」、「精液廁所」、「我是小狗汪」等文字，再被曾男拿手機拍下小喬露出臀部的猥褻行為。

曾男又把拍下來的照片、影片，用手機通訊軟體LINE，傳給綽號「性質」、「酪梨」的好友，事後被小喬的朋友發現後，向小喬告知，小喬才知道自己與曾男的性愛片早就被曾男傳給其他人看，因此在媽媽陪同下報警提告。

曾男事後與小喬及小喬的媽媽達成和解，但法官考量曾男的行為對小喬影響甚深，小喬也稱仍持續就醫且仍未原諒被告，因此法官依涉犯兒童及少年性剝削防制條例，對曾男判處3罪，應執行有期徒刑2年，全案仍可上訴。

高雄地方法院。圖／本報系資料照
高雄地方法院。圖／本報系資料照

性愛 影片 性關係 未成年

延伸閱讀

中油高雄主管為一台淨水器出賣上千萬標案 貪汙判刑還要繳公庫40萬

高雄農村旅遊推廣 「一日農夫」遊程印尼亮相

高雄市長之爭…邱議瑩自曝是柯志恩最大假想敵 藍營：想太多

影／高雄義大肉多多驚見老鼠上桌吃大餐 衛生局罰3萬、業者道歉

相關新聞

高雄少女被現役軍人當性奴 淫狼還把床戰過程拍成影片外流

高雄市一名未滿18歲的少女「小喬」（化名）在Instagram結識一名曾姓現役軍人，未料卻被曾男當成性奴隸，不僅約到旅館...

涉囚日籍伴遊女性侵 有幫派背景台男10萬交保

吳姓男子透過交友軟體，先後邀二名日籍女子來台伴遊兼性交易，被控未支付費用，還扣押二人護照控制行動多天；被害人獲釋後求助日...

「少龍」生前開中藥提升靈性染指7女信徒 女幫手判刑

已故、本名徐浩城的「少龍」修煉「仙女」性侵7名女子，又被控與大學女講師李美華開立中藥調養「仙女班」成員體質，李女不認罪，...

影／黃子佼今出庭 過安檢門後突然鞠躬不發一語

藝人黃子佼因持有2259個少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，黃子佼在偵查時認罪，審判時又翻供，檢方具體...

還是穿同一套…黃子佼和解30人後再開庭 過安檢門突鞠躬不發一語

藝人黃子佼持有2259個少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴；黃偵查時認罪，審判時又翻供，檢方具體求刑7到...

台中變態超商店長 抓女店員頭撞自己下體、抱上腿猛搖猥褻

台中張姓男子在某大型連鎖超商擔任店長，卻利用和年輕女店員相處機會，趁她蹲下拿東西時抓頭撞自己下體，或強拉抱到腿上左搖右晃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。