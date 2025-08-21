快訊

涉囚日籍伴遊女性侵 有幫派背景台男10萬交保

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

台男扣押護照，今年5月間涉囚禁性侵2日籍伴遊女，受害日籍女子脫身後求助日台協會，新北警方日前依法拘提到案，檢方訊後限制住居。示意圖／Ingimage
台男扣押護照，今年5月間涉囚禁性侵2日籍伴遊女，受害日籍女子脫身後求助日台協會，新北警方日前依法拘提到案，檢方訊後限制住居。示意圖／Ingimage
吳姓男子透過交友軟體，先後邀二名日籍女子來台伴遊兼性交易，被控未支付費用，還扣押二人護照控制行動多天；被害人獲釋後求助日台交流協會報警逮人，新店警方依加重強制性交、妨害性影像、妨害自由及人口販運等罪嫌移送，檢方命吳十萬元交保，限制住居。

警方調查，四十五歲吳男有幫派背景，今年五月透過交友軟體認識多名日籍女子，邀請來台伴遊並暗示附帶性交易服務，一名日女八月一日抵台，吳至機場接人，稱每晚卅萬日圓代價，當晚帶至新店區住處。

八月三日，吳邀另一名日籍女子來台，吳同樣接機帶回住處，揚言「若不從就把妳們賣到聲色場所抵債」，強行收走二人護照與錢包，強迫二名被害人發生多次性行為，事後未支付半毛錢。

八月四日吳歸還護照及錢包，送兩名日女至機場，其中一人錢包短少約七十萬日圓，吳男稱要歸還卻斷絕聯繫，該名被害人未登機，五日求助日台協會。

新店警方接獲航警局通報，聯繫新北市婦幼隊，報檢方指揮，七日拘提吳男並查扣相關證物，移送台北地檢署後交保。

據了解，吳男具竹聯幫戰堂背景，八年前曾因搶地盤與四海幫衝突，涉率眾持棍棒、信號彈至台北市及新北市二處四海幫據點砸店。

警方調查，二名受害日本女子都是透過交友通訊軟體與吳聯繫後來台；警方在吳男住處搜索，初步未發現有其他女子受害，吳男則否認犯行，辯稱是伴遊價碼談不攏的交易糾紛。

日圓 護照 竹聯幫 性交易

