「少龍」生前開中藥提升靈性染指7女信徒 女幫手判刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

已故、本名徐浩城的「少龍」修煉「仙女」性侵7名女子，又被控與大學女講師李美華開立中藥調養「仙女班」成員體質，李女不認罪，台北地院傳喚證人，依醫師法非法執行醫療業務罪判李女有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

徐浩城涉性侵案後羈押，罹重病一度以300萬元保外醫治，曾聲請停止審判獲准，他的性侵害、醫師法案，都判決公訴不受理。

被信眾稱為「少龍」的徐浩城生前利用信仰長期灌輸女信徒、被害人服從自己與輪迴、地獄間的關係等觀念，涉強制猥褻6名女信徒、次數高達13次，還強制性交1名被害人未遂，檢警2020年6月搜索徐的道場，查扣8000萬元現金。

判決書指，徐浩城為女信徒進行處方等醫療行為，李美華則是幫助犯，負責為徐轉達用藥相關指示。

徐浩城2016年在華興靈修中心創立「仙女班」，以調養「仙女」體質、提升靈性開立「解燥熱」藥方，「解燥熱」成分有柴胡清肝湯、保元柴胡清肝散、黃連上清丸、普濟消毒飲、清胃散、涼血地黃湯10種藥材，另開立「平時保養」藥方，成分則有參茸固本丸、還少丹、右歸丸、溫清飲、人參養榮湯等5種藥材。

徐浩城、李美華將藥方供「仙女班」成員訂購、服用，李美華透過通訊軟體Line群組「道宮聯誼會」統計「仙女班」成員訂購數量，將藥單交人調劑，對方拍照回傳，由李女將2種藥方請示徐浩城。

徐浩城收到藥方配方，手寫修改種類及劑量，李美華再傳給業者訂購「解燥熱」56帖、「平時保養」47帖等，以「解燥熱」每帖200元、「平時保養」每帖300元出售，請物流公司將藥方送到台北、台中道場交給「仙女班」成員服用。

李女另將徐為陳姓成員開立的「黨參四、雞血藤一兩、當歸五、白芍三、熟地六、十全大補丸、歸脾湯、還少丹、補中益氣湯、斑龍丸、參茸固本丸、益血力、左歸丸、右歸丸、六君子湯、八味地黃丸、人參養榮湯」藥方請業者調劑，也由物流運送到道場。

法院審理，李美華辯藥方是30年前拜徐浩城為師就在流傳使用，稱「我吃起來有效，就跟其他人分享」，表示不知道是徐浩城開的，法官傳喚證人，認定李女犯行。

判決指出，李美華影響醫療秩序及他人身體健康，犯後態度不佳，考量她自述碩士畢業、案發時擔任大學專任講師，依法判決。

中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城。聯合報系資料照
醫師 性侵 中藥

