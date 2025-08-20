台中變態超商店長 抓女店員頭撞自己下體、抱上腿猛搖猥褻

台中張姓男子在某大型連鎖超商擔任店長，卻利用和年輕女店員相處機會，趁她蹲下拿東西時抓頭撞自己下體，或強拉抱到腿上左搖右晃，還襲胸、強吻，女子至少遭5度侵犯忍無可忍提告；法院考量2人和解，依5個強制猥褻罪判張1年10月，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，張男任職大雅區超商店長，2024年8月12日趁著女店員蹲在櫃台下拿東西時，竟抓住她頭強拉撞自己下體。9月9日時，又伸手從女店員背後扣住脖子作勢親吻，隔天10日強拉她抱在腿上，用雙手揉捏腹部，還上下左右搖晃。

此外，9月26日半夜12點多，張男又將女子強拉進入倉庫，企圖扯下口罩要強吻，直到一早7點多又對她強抱、襲胸；女子忍無可忍報警才曝光。

檢方訊時，張男全部坦承，與被害女店員證詞相符，但因2人在偵查中就已和解，檢方依5個強制猥褻罪嫌起訴張，考量雙方和解、張男有悔意，建請法院從輕量刑。

台中地院審酌，張男為滿足一己私慾，漠視女子身體性自主權，利用同處辦公機會，前後5次侵犯對方，造成女子身心難以抹滅陰影，斟酌雙方已和解等一切情狀，且張男沒有前科。