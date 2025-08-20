快訊

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

陳曉與「神鵰」郭芙瘋傳領證 毛曉彤工作室聲明出爐

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

台中變態超商店長 抓女店員頭撞自己下體、抱上腿猛搖猥褻

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓男子在某大型連鎖超商擔任店長，卻利用和年輕女店員相處機會，趁她蹲下拿東西時抓頭撞自己下體，或強拉抱到腿上左搖右晃，還襲胸、強吻，女子至少遭5度侵犯忍無可忍提告；法院考量2人和解，依5個強制猥褻罪判張1年10月，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，張男任職大雅區超商店長，2024年8月12日趁著女店員蹲在櫃台下拿東西時，竟抓住她頭強拉撞自己下體。9月9日時，又伸手從女店員背後扣住脖子作勢親吻，隔天10日強拉她抱在腿上，用雙手揉捏腹部，還上下左右搖晃。

此外，9月26日半夜12點多，張男又將女子強拉進入倉庫，企圖扯下口罩要強吻，直到一早7點多又對她強抱、襲胸；女子忍無可忍報警才曝光。

檢方訊時，張男全部坦承，與被害女店員證詞相符，但因2人在偵查中就已和解，檢方依5個強制猥褻罪嫌起訴張，考量雙方和解、張男有悔意，建請法院從輕量刑。

台中地院審酌，張男為滿足一己私慾，漠視女子身體性自主權，利用同處辦公機會，前後5次侵犯對方，造成女子身心難以抹滅陰影，斟酌雙方已和解等一切情狀，且張男沒有前科。

法院審理後依5個強制猥褻罪，各判張男有期徒刑7月，5罪合併執行1年10月，宣告緩刑5年，命他向公庫支付5萬元，提供120小時勞務。

張男擔任超商店長卻5度猥褻女店員。示意圖／ingimage
張男擔任超商店長卻5度猥褻女店員。示意圖／ingimage

店員 猥褻 店長

相關新聞

台男扣押護照囚禁性侵2日本籍伴遊女 遭檢方限制住居

一名台籍男子今年5月間涉嫌囚禁性侵2名來台伴遊日籍女子，這2名受害女子脫身後向日台協會求助報警處理，新北警方日前依法拘提到案，檢方複訊後限制住居。

樂天桃猿隊長林立陷桃色糾紛…遭同學前夫索百萬封口費 提告恐嚇結果曝

樂天桃猿隊隊長林立去年在世界棒球12強賽中，是助中華隊奪冠的好手之一，卻於比賽期間與大學同學私訊打嘴砲，遭何姓前夫索討2...

桃園收容機構執行長性侵院生遭求重刑 社會局：已加強兒少保護機制

桃園市某少年收容機構張姓執行長涉嫌藉刮痧、治病為由分別對收容少女及女員工伸狼爪，桃園地檢署偵結，依妨害性自主等罪將張起訴...

誆「性交扭轉因果」硬上女信徒15年 台中神棍80萬交保遭撤銷

台中劉姓男子接手母親創設的「西方如來寺」自稱老師，假藉消災解厄，15年來對感情不順、罹癌求助女信徒性侵，誆騙要和他「修Ｘ...

桃園收容機構執行長侵占上千萬公款、性侵院生及員工 檢求重刑21年

桃園市某收容機構張姓執行長涉嫌藉刮痧、治病為由分別對收容少女及女員工伸狼爪，又夥同妻及洪、吳2名員工侵占公款上千萬，連出...

