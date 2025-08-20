快訊

台男扣押護照囚禁性侵2日本籍伴遊女 遭檢方限制住居

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

一名台籍男子今年5月間涉嫌囚禁性侵2名來台伴遊日籍女子，這2名受害女子脫身後向日台協會求助報警處理，新北警方日前依法拘提到案，檢方複訊後限制住居。

新北市新店警分局今年8月5日下午5時接獲航空警察局刑事警察大隊通報，指稱有2名日本籍年輕女子報案，自稱來台從事伴遊服務，卻遭台籍男子囚禁在新北市新店區華城路高級住宅區且疑似遭性侵，受害日籍女子並表示，該處疑似還有日籍女子疑似遭軟禁等情事。

據調查，涉案的30多歲台籍男子透過交友軟體認識1名日籍女子，邀請她來台伴遊並暗示附帶性交易服務，日女今年8月1日抵台後，由台籍男子至機場接人，以每晚30萬日圓代價發生性關係，當晚便將人帶至新店華城路住處，但事後卻未支付半毛錢。

8月3日，台籍男子邀約另一名日籍女子也抵台，同樣去機場接機，謊稱「訂不到飯店」，也將該日籍女子帶回新店住處後，「若不從就把妳們賣到聲色場所抵債」要脅，不僅強行收走2人護照與錢包，更要求以性關係抵交通及遊玩費用，強迫2日女與他發生多次性行為。

8月4日，歸還2名日女護照及錢包並送兩人至機場，但其中1人發現錢包內少了約70萬日圓，台男假意承諾歸還卻直接「射後不理」斷絕聯繫，該名日籍女子因此未登機，5日便求助日台協會並在協助向警方報案。

新店警方本月5日接獲航警局通報，聯繫新北市婦幼隊並由社工評估後，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，7日警方拘票、搜索票拘提涉案台籍男子到案，查扣手機等證物；據了解，犯嫌與2名女子是透過通訊軟體聯繫來台；警方在男子住處並未發現其他遭軟禁女子。警詢後依加重強制性交、妨害性影像、妨害自由及人口販運防制法等罪嫌，移送台北地檢署，檢方偵訊裁定限制住居。

台男扣押護照，今年5月間涉囚禁性侵2日籍伴遊女，受害日籍女子脫身後求助日台協會，新北警方日前依法拘提到案，檢方訊後限制住居。示意圖／Ingimage
台男扣押護照，今年5月間涉囚禁性侵2日籍伴遊女，受害日籍女子脫身後求助日台協會，新北警方日前依法拘提到案，檢方訊後限制住居。示意圖／Ingimage

