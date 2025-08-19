樂天桃猿隊長林立陷桃色糾紛…遭同學前夫索百萬封口費 提告恐嚇結果曝

樂天桃猿隊隊長林立去年在世界棒球12強賽中，是助中華隊奪冠的好手之一，卻於比賽期間與大學同學私訊打嘴砲，遭何姓前夫索討250萬封口費陷入桃色糾紛，雙雙協商破局後，林立提告恐嚇，桃園地檢署偵結，認為何某恐嚇或恐嚇取財等罪證不足予以不起訴處分。

檢警調查，31歲何姓男子的邱姓前妻與樂天桃猿隊隊長林立是大學同學，去年11月間，林立正參加「2024年世界棒球12強賽」期間，邱女透過LINE與林立聯繫，談及賽事訓練與生活瑣事，林立當時邀她見面，但邱女未赴約。

事後，雖與邱女離婚卻仍同居的何男自共用平板發現對話紀錄，對林、邱互動，林提醒要刪除訊息等不滿，認為2人已超越朋友分際。

何男隨即於去年11月20日透過Instagram私訊林立，傳送林、邱對話截圖，並留言「你沒給我一個交代，你自己看著辦」、「我得不到一個滿意的結果，大家都要上報」、「下週我會去電視台一趟」等語，因此讓林立心生畏懼，認為名譽遭受威脅，於是報警處理。

不起訴指出，何男到案後坦承有傳訊息給林立，但否認恐嚇。他以傳訊息的目的是要求林立解釋，因林的行為涉及私德，他希望「公開於媒體」，避免其他女性受害，並強調從未要求金錢，只希望獲得道歉等語來辯稱，甚至他與林立於去年11月30日在北市內湖某星巴克碰面時，當時僅以「二百五」罵林，根本沒有勒索意圖。

檢方調閱相關對話紀錄後發現，發現邱女與林立的LINE對話，內容確實涉及賽事準備、婚姻狀況與刪除紀錄等，但多為戲謔玩笑，林也曾回覆「只是好友間閒聊」。雖然林立曾指邱女於對話中提及「比賽有獎金，不然就跟他拿錢」，但檢視雙方訊息未發現有此內容，何也沒要錢。

檢方認為，若真有勒索情事，不會選在人潮洶湧的咖啡廳進行。至於「250」的字眼，認為較為符合「罵人二百五」的語境，而非索價。綜合上下文脈絡，未發現積極事證足以認定恐嚇或恐嚇取財，由於林立並未正式提告，雙方說法又互異，依「罪疑唯輕」法理，對何男做出不起訴處分。