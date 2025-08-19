快訊

桃園收容機構執行長性侵院生遭求重刑 社會局：已加強兒少保護機制

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市某少年收容機構張姓執行長涉嫌藉刮痧、治病為由分別對收容少女及女員工伸狼爪，桃園地檢署偵結，依妨害性自主等罪將張起訴，並求處張21年徒刑。桃市社會局表示，案發後皆持續、密切關注該機構兒少狀況，也要求各機構每年辦理性侵害、性騷擾相關訓練，加強維護兒少權益。

檢方調查，張男2022、2023年利用管理及接觸院生機會，假借刮痧名義，對2名院生強制猥褻，更以治療子宮肌瘤為由，對1名員工指侵得逞。

張男自2017年起也私設公司，卻以收容機構的名義參與外界表演，並在網路販售蛋黃酥、滷鴨翅等商品，讓民眾誤信是福利機構的生產商品。

此外，張男等人2020年9月至2023年3月，利用不知情員工簽立提供領據申領勞務費，侵占約78萬餘元。張男還和妻子、子女及另名洪姓民眾等6人到日本遊玩，卻以教會赴日交流名義核銷37萬元。另挪用機構經費繳納子女學雜費39萬餘元。

桃園地檢署偵結，依妨害性自主、業務侵占等罪將張等4人起訴，求處張21年徒刑，其餘共犯6年至6月不等。

社會局今表示，該案接獲檢舉後即依兒少法調查，除要求機構調整疑涉案人員的相關職務外，亦安排兒少接受心理創傷輔導、衛教及法律協助。目前該機構未再收容新案，尚有收容9名男性兒少，該局持續、密切關注兒少受照顧狀況。

至於財務部分，社會局實地財務查核後，發現該機構確實涉財務違法支用；當時已函文諭知違法，惟該機構仍一意孤行，不願返還違法支出，社會局為維護兒少相關權益因此主動告發。

社會局表示，案發後已訂有機構兒少零用金制度、加強財務查核及要求各機構每年辦理性侵害、性騷擾相關訓練，也更落實安置兒少的申訴管道及宣導，不定期訪查並抽訪安置兒少，以加強關懷。

桃園某收容機構張姓執行長涉嫌對收容院生及員工伸狼爪，桃園地檢署偵查終結，依妨害性自主等罪嫌起訴。示意圖／Ingimage
桃園某收容機構張姓執行長涉嫌對收容院生及員工伸狼爪，桃園地檢署偵查終結，依妨害性自主等罪嫌起訴。示意圖／Ingimage

桃園 性侵 性騷擾 社會局

