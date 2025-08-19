誆「性交扭轉因果」硬上女信徒15年 台中神棍80萬交保遭撤銷

台中劉姓男子接手母親創設的「西方如來寺」自稱老師，假藉消災解厄，15年來對感情不順、罹癌求助女信徒性侵，誆騙要和他「修Ｘ（性交）」扭轉因果，檢方依強制性交等58罪起訴他。台中地院上月裁定劉80萬元交保，有被害女子痛批劉人神共憤，經檢方抗告成功，台中高分院撤銷發回重裁。

台中地檢起訴指出，劉男（65歲）2009年接手其過世母親創設的「西方如來寺」 ，宣稱媽媽升天成佛，名號「無量金菩薩」，自己為佛堂釋法師父兼桌頭，要信徒尊稱他「老師」、將其視為「無上之主」，凡事要依他指示，若違反會惹來厄運。

劉還自稱會「他心通法」神力，能窺見他人內心所想，利用女信徒感情、健康或經濟不順時，私約到佛堂諮詢，誆騙女子要「以愛老師為練習」、「和老師修Ｘ（性行為）」才是愛及信任最快傳達方式，還命女信徒寫下「性愛同意書」記載與劉性交都是自願等，才要替她消災解厄。

檢方查出，劉對5名女子性侵多達58次，痛斥他以宗教名義惡意玩弄人生不順的多位女信徒，性交後還對羞辱女信徒說「和你修X很無聊」、「難怪妳老公出去外面找女人」等語羞辱，依58個強制性交罪嫌起訴他，建請法院從重量刑。

台中地院認為，劉犯罪跨足15年，次數多達58次，因案發後遭羈押，今年4月起每周需血液透析3次，其患有尿毒症、慢性腎衰竭，認定反覆實施、逃亡可能降低，7月底裁定他80萬元交保，限制住居在北屯區戶籍，並限制出境、出海8月。

檢方不服抗告，主張劉男利用女子心靈脆弱時，以具有神力可改變因果，但須對方付出、和其性交，否則遭受厄運等話術使信眾屈服，可見他擅用宗教當犯罪掩飾，犯罪長達15年，若非有被害人揭發，否則不知會受害多久，不能僅以劉健康問題，就認定他反覆實施可能將低，仍有羈押必要。

台中高分院二審查，劉男羈押期間，台中看守所內有提供他就醫、戒護外醫的環境及設備，就算罹病仍可在所內就醫、戒護外醫，難認達「非保外治療顯難痊癒」程度。

二審指出，一審既然認定「劉涉犯罪數高達58罪，最低本刑為3年以上徒刑，加上劉自稱經濟狀況良好，足見有逃亡之虞。」何以僅以他有尿毒症、慢性腎衰竭，每周需血液透析3次，就認定他逃亡可能性降低。

二審說，劉的病是否讓他離不開台灣醫療體系、是否不會以偷渡或其他方式離境，一審沒有斟酌，就認定無羈押必要，稍嫌速斷。