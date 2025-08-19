桃園收容機構執行長侵占上千萬公款、性侵院生及員工 檢求重刑21年

桃園市某收容機構張姓執行長涉嫌藉刮痧、治病為由分別對收容少女及女員工伸狼爪，又夥同妻及洪、吳2名員工侵占公款上千萬，連出國旅遊、子女學雜費都報公帳，桃園地檢署偵結，依妨害性自主、業務侵占等罪將張等4人起訴，求處張21年徒刑，其餘共犯6年至6月不等，目前張姓夫婦在押中。

起訴指出，53歲張男自2017年起，私設公司卻以收容機構的名義參與外界表演，並在網路販售蛋黃酥、滷鴨翅等商品，讓民眾誤信是福利機構的生產商品，收益全數歸機構，因而踴躍購買，但實際匯款帳戶卻是張男私設的公司。

檢警方查出，自2017年9月12日至2025年2月15日止，張男等人共侵占841萬8032元，張等人另涉嫌虛列人事費用自2020年9月至2023年3月間，利用不知情員工名義簽署領據，詐領勞務費共侵占78萬9100元。

檢方指出，張男於2020年間帶著配偶楊女、3名未成年子女及洪姓女員工等6人到日本旅遊，卻以「教會赴日交流」名義核銷費用，甚至報銷在台灣消費的發票及日本藥妝店的私人購物共挪用37萬元。此外，張動用收容機構資金幫3名未成年子女繳納39萬8629元學雜費，合計各項侵占金額高達997萬5761元。

張男又於2022至2023年間，假借「刮痧」名義，對2名院生進行強制猥褻；更以治療子宮肌瘤為由，對1名員工指侵得逞，檢警依據被害人供述與醫療檢查結果，認定張確實多次侵害弱勢院生及女員工，嚴重踐踏人身自主。

案經桃園市社會局主動告發並通報，桃園地檢署檢察官林奕瑋指揮桃園市調處、桃園市婦幼警察隊展開調查，整合被害人證述及金流資料後，於2025年4月14日發動搜索該機構，並將張姓執行長夫婦、洪姓員工拘提到案，檢當庭聲請羈押張姓夫婦等，法院裁准羈押禁見，洪女以80萬元交保。檢方於偵辦過程中，同步查扣張等人帳戶資金共763萬8219元及美金8948.7元，徹底剝奪不法所得。