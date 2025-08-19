找小三嘿咻醒來卻挨告 人夫喊冤...見她睡著自己DIY獲判無罪

台中廖姓男子和女同事一起到汽車旅館，被控趁對方睡著硬上涉嫌乘機性交罪，廖喊冤和女子是婚外情對象，有經過同意才做，但中途發現她「一點反應都沒有」且睡著，只好停止並自行DIY解決；法院以女子證詞不一，廖男辯詞非無稽，判他無罪，可上訴。

檢方起訴指出，廖男和女子為同事，2人2022年3月12日凌晨上汽車旅館，廖明知對方服用安眠藥物達意識不清，卻未經她同意發生性行為，女子醒來發覺身體有異，在垃圾桶發現使用過的保險套並報警，認定廖涉嫌乘機性交罪。

台中地院審理時，廖坦承2人性交，但堅決否認違反女子意願，他說彼此不只是同事還是婚外情對象，2020年6月開始交往，女子因頸椎受傷還帶她去回診，不確定當晚她是否服用安眠藥物，但確定2人都沒喝酒。

廖還說，有問女子是否願意性交，對方說「好」自己才戴保險套，但做到一半發現女子一點反應都沒有才發現好像睡著，自己就停下來用DIY解決。

法院查，女子前後說法不一，就2人同房原因、是否每天服用安眠藥，吃藥多久可入睡，入睡後對外界變化有無意識，及當天性行為有無意識等，說法不同，且根據女子病例，也無從認定她每天都要服用安眠藥物。

法院並勘驗2人事後對話，女子質問「為何垃圾桶有用過的保險套？」廖回「原本想找你，你還在睡我自己解決」、「我套子戴好了，結果你還在睡」、「只有自己DIY」，女子則是一再質疑遭侵犯。