快訊

62歲李連杰驚傳住院開刀！術後憔悴照瘋傳 親證：無常試煉

婦人墜谷後3天離奇燒死...丈夫聽爆炸聲來不及救 現場查無汽油助燃物

9月1日起養雞協會自報產地價 今起蛋價調漲2元

養生館浴室擺設水床經營半套性交易 他遭逮聲稱是小姐個人私接

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

張姓養生館負責人過去已因媒介女子與男客性交易遭法院判刑5月，結果他繳納罰金後，去年重操舊業，再次開設養生館，浴室裡還擺設水床，讓店內小姐全裸幫男客洗澡、按摩並打手槍；張被逮後，從偵訊到審理都稱是小姐個人行為，台南地院認定他毫無悔意，依妨害風化罪判刑6月。

判決書指出，張姓男子去年12月在台南市北區臨安路二段經營養生館兼擔任櫃台人員，表面上提供按摩服務，實際上卻讓小姐與男客從事半套性交易；轄區第五警分局今年1月13日晚間9時許前往臨檢，當場在包廂查獲郭姓男客與越南籍黃姓女子。

張過去曾在同一地點經營養生館，因容留及媒介成年女子為不特定男客從事半套性交易，2022年遭台南地院依妨害風化罪判刑5月；這次他在檢方偵訊、法院審理時均矢口否認犯行，供稱店內提供純按摩服務，向客人收取1400元，但他有跟小姐說，除了按摩不能私接做其他事。

張辯稱，不知道小姐有從事半套性交易行為；然而，郭姓男客證稱，之前曾到養生館消費過，消費內容都是半套性交易按摩，當天他隨機選號，選到黃姓女子，張就叫他上樓，到了2樓黃女就帶他到3樓包廂，黃女沒有多問，2人就一起進入浴室，在水床上洗澡。

郭指出，從洗澡到按摩時，小姐都是全裸，當天服務到一半，小姐說警察來了，她才穿上內衣，郭也穿上衣服及褲子，讓警察進入臨檢；黃女則證稱，與店家拆帳方式為她拿900元，店家分500元，然後就依店家安排為客人服務。

法院表示，郭姓男子繳付的消費金額固定，若黃女工作內容果為真按摩，在郭未增加任何費用下，黃女何須勉強自己幫陌生客人額外為半套性交易服務；因此，當日查獲黃女提供的服務，並非郭提出的特殊要求或黃女個人偶發決定，而為該養生館通常的營業項目。

法院認為，張姓男子歷經前案科刑教訓，為避免再次觸法，當必改變經營模式及與服務小姐拆帳方式，並想盡辦法嚴禁小姐私自從事違法行為；張卻沿用相同營業模式，在緊鄰房間浴室內放置水床，難認他不知店內基本服務包含半套性交易，所辯為事後卸責之詞，不足採信。

張姓養生館負責人過去已因媒介女子與男客性交易遭法院判刑5月，結果他繳納罰金後，去年重操舊業，再次開設養生館，浴室裡還擺設水床。本報資料照片
張姓養生館負責人過去已因媒介女子與男客性交易遭法院判刑5月，結果他繳納罰金後，去年重操舊業，再次開設養生館，浴室裡還擺設水床。本報資料照片

按摩 浴室 性交易

延伸閱讀

住15樓還是有蟑螂！她崩潰「從哪來的」 達人教1招輕鬆滅蟑

門鎖故障！女半夜受困浴室1小時 警消1分鐘破門解決

竹市南大路養生館豔名遠播 警突擊「男女連結中」遭活逮

月花2千按摩緩解痠痛被長輩罵「嬌貴」 她委屈：這算奢侈嗎？

相關新聞

台中惡劣繼父性侵兩姊妹 從國小犯行到大學 小姊妹怕家庭破裂隱忍

台中市一名冷氣業者與育有兩名未成年姊妹的單親媽媽結婚，但男子不顧自己是繼父身分，從2016年開始，就對兩姊妹性侵，一路從...

高雄男猥褻少女賠25萬求輕判 法官見他前科紀錄不埋單

高雄市40歲陳姓男子去年2月隨機對落單少女猥褻，高雄地方法院依對未滿14歲女子強制猥褻罪判刑3年3月，陳男為求輕判上訴二...

新竹色男深夜相中獨行女 跟蹤對方伸狼爪捏胸遭判刑

新竹楊姓保全去年10月凌晨在市區相中一名身材苗條的女子，上前搭訕遭拒，竟尾隨對方回家，在其家門口伸出狼爪，強行撫摸對方下...

影／工人捷運站搭手扶梯偷拍短裙辣妹 落網辯：今天而已

桃園機場捷運站有偷拍狼！桃市捷運警察隊接獲桃捷公司通報，指A6泰山貴和站近來有身材壯碩平頭男，趁上班尖峰時刻尾隨OL行徑...

「有抱到和吃她豆腐」色男得意炫耀對酒醉女上下其手 遭判3年1月

新北市陳姓男子去年邀請熟識的謝姓友人與何姓女子前往北市KTV飲酒歡唱，散場時見何女不勝酒力將人帶返新北市住處休息，趁其酒...

新竹巨城有攝狼？男子包包壓腿、背包開孔疑偷拍女子

新竹遠東巨城購物中心昨天下午驚傳疑似偷拍事件，一對情侶逛街時發現有陌生男子多次在他們周邊徘徊，且搭手扶梯時，更驚見對方背...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。