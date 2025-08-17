台中惡劣繼父性侵兩姊妹 從國小犯行到大學 小姊妹怕家庭破裂隱忍

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名冷氣業者與育有兩名未成年姊妹的單親媽媽結婚，但男子不顧自己是繼父身分，從2016年開始，就對兩姊妹性侵，一路從國小性侵到大學，甚至拍下少女性影像，恐嚇「告訴妳媽、你們三人生活就變窮」，威脅少女隱忍，被害人一直到念大學時，才向校方反映，一審判男子10年10月徒刑，二審男子與被害姊妹，第一期已賠償百萬，達成和解改判9年。

台中高分院近日審結，認定男子犯下2次對未滿14歲少女強制猥褻罪、3次對未滿14歲之女子犯強制性交、1次以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像、2次成年人故意對少年犯強制性交、1次成年人故意對少年犯強制性交未遂、1次無故竊錄他人非公開之身體隱私部位、3次強制性交等罪，一共13次犯行。

台中高分院指出，二審審理期間，男子已與被害人達成和解，同意支付賠償金，已支付第一期百萬元，因此撤銷一審判決，改判9年徒刑，仍可上訴。

檢警調查，男子從事冷氣空調行業，與育有兩名未成年姊妹的單親媽媽結婚，但成為兩姊妹繼父，但男子涉在兩姊妹就讀國小、國中、高中、大學時期，趁妻子不在時，以親吻、撫摸胸部、手指、生殖器，強制猥褻、性侵兩姊妹，逼迫兩女口交，也有拍攝少女裸露身體的性影像。

男子為避免犯行遭妻子得知，以「敢講就將性影像傳給妳媽」、「跟妳媽說我們有發生性行為」、「若妳媽跟我分開，你們三人流落街頭、變窮」等理由，以及沒收平板、電腦等方式，孤立被害人，再加上兩姊妹擔心母親有憂鬱症，一旦告知男子犯行，將讓家庭破裂，因此一路隱忍，直至姊姊念大學時，才向校方反映揭發此案。

檢方依強制性交等罪起訴男子，台中地院審理時，男子坦認犯行，但偵查與訊問時，仍飾詞否認犯行，院方認為他未思反省，加上未與被害人達成和解，一審認定男子涉犯13罪，分判6月至7年4月徒刑，應執行10年10月徒刑，全案上訴二審後，改判9年徒刑。

台中市一名男子性侵兩名年幼的繼女，從兩姊妹讀國小性侵到大學，二審判男子9年徒刑。示意圖／Ingimage
台中市一名男子性侵兩名年幼的繼女，從兩姊妹讀國小性侵到大學，二審判男子9年徒刑。示意圖／Ingimage

