高雄男猥褻少女賠25萬求輕判 法官見他前科紀錄不埋單

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市40歲陳姓男子去年2月隨機對落單少女猥褻，高雄地方法院依對未滿14歲女子強制猥褻罪判刑3年3月，陳男為求輕判上訴二審，並賠償被害人25萬元達成調解，高雄高分院審理後，認為陳男惡性顯明，僅減刑2個月，仍判他3年1月徒刑，可上訴。

判決指出，去年2月10日23時10分許，陳男帶著酒意騎乘機車在高市街頭閒晃，見年僅13歲少女落單獨行，先上前搭訕，隨後卻突然從後方環抱少女，女方反抗呼救，陳男卻用手摀住其嘴巴並撫摸胸部、親吻臉頰，猥褻長達5分鐘得逞。

少女逃離陳男魔爪後報警，經警方調閱監視器畫面，循線將他逮捕。陳男自稱長期罹患憂鬱，具邊緣性智力，有憂鬱、焦慮、衝動、自貶等傾向，犯罪時間僅1分鐘左右。

高雄地院認為，陳男除侵害少女性自主權外，行為嚴重危害社會治安，對往來行人之人身安全造成潛在風險，判他3年3月徒刑。

陳男不服量刑過重提出上訴，同時賠償被害人25萬元達成調解，但高雄高分院認為，陳男雖與少女達成調解，但他曾兩次犯公然猥褻、強制猥褻，經法院判刑確定並執行完畢紀錄，可見他惡性顯明，無所謂情輕法重、情堪憫恕之情形可言，仍判他3年1月徒刑。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

