高雄男猥褻少女賠25萬求輕判 法官見他前科紀錄不埋單
高雄市40歲陳姓男子去年2月隨機對落單少女猥褻，高雄地方法院依對未滿14歲女子強制猥褻罪判刑3年3月，陳男為求輕判上訴二審，並賠償被害人25萬元達成調解，高雄高分院審理後，認為陳男惡性顯明，僅減刑2個月，仍判他3年1月徒刑，可上訴。
判決指出，去年2月10日23時10分許，陳男帶著酒意騎乘機車在高市街頭閒晃，見年僅13歲少女落單獨行，先上前搭訕，隨後卻突然從後方環抱少女，女方反抗呼救，陳男卻用手摀住其嘴巴並撫摸胸部、親吻臉頰，猥褻長達5分鐘得逞。
少女逃離陳男魔爪後報警，經警方調閱監視器畫面，循線將他逮捕。陳男自稱長期罹患憂鬱，具邊緣性智力，有憂鬱、焦慮、衝動、自貶等傾向，犯罪時間僅1分鐘左右。
高雄地院認為，陳男除侵害少女性自主權外，行為嚴重危害社會治安，對往來行人之人身安全造成潛在風險，判他3年3月徒刑。
陳男不服量刑過重提出上訴，同時賠償被害人25萬元達成調解，但高雄高分院認為，陳男雖與少女達成調解，但他曾兩次犯公然猥褻、強制猥褻，經法院判刑確定並執行完畢紀錄，可見他惡性顯明，無所謂情輕法重、情堪憫恕之情形可言，仍判他3年1月徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言