新竹色男深夜相中獨行女 跟蹤對方伸狼爪捏胸遭判刑

新竹楊姓保全去年10月凌晨在市區相中一名身材苗條的女子，上前搭訕遭拒，竟尾隨對方回家，在其家門口伸出狼爪，強行撫摸對方下體，還一度將手伸入女子褲內並襲胸，即使該女極力反抗，楊仍不罷休，甚至一度將對方環抱舉起，所幸該女疾呼欲報警處理，楊才罷手；新竹地院審理終結，楊最終坦承犯行並賠款對方5萬元，雙方和解才換得緩刑。

經查，楊男去年10月28日凌晨騎機車行經市區南大路，見一名女子獨自行走便上前搭訕，但遭該女拒絕，楊竟默默尾隨對方至住處門口，隨後衝上前徒手隔著女子外褲撫摸其下體，並試圖將手伸入褲內，遭女子揮手阻擋。

之後，楊男又伸手隔著女子上衣抓捏其胸部，被女子伸手撥開後，索性直接將女子環抱舉起，最後因對方奮力掙扎疾呼欲報警，楊才罷手騎車離去，劫後餘生的女子向警方報案提告，楊遭警查獲。