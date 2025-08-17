新竹色男深夜相中獨行女 跟蹤對方伸狼爪捏胸遭判刑
新竹楊姓保全去年10月凌晨在市區相中一名身材苗條的女子，上前搭訕遭拒，竟尾隨對方回家，在其家門口伸出狼爪，強行撫摸對方下體，還一度將手伸入女子褲內並襲胸，即使該女極力反抗，楊仍不罷休，甚至一度將對方環抱舉起，所幸該女疾呼欲報警處理，楊才罷手；新竹地院審理終結，楊最終坦承犯行並賠款對方5萬元，雙方和解才換得緩刑。
經查，楊男去年10月28日凌晨騎機車行經市區南大路，見一名女子獨自行走便上前搭訕，但遭該女拒絕，楊竟默默尾隨對方至住處門口，隨後衝上前徒手隔著女子外褲撫摸其下體，並試圖將手伸入褲內，遭女子揮手阻擋。
之後，楊男又伸手隔著女子上衣抓捏其胸部，被女子伸手撥開後，索性直接將女子環抱舉起，最後因對方奮力掙扎疾呼欲報警，楊才罷手騎車離去，劫後餘生的女子向警方報案提告，楊遭警查獲。
法官審理時，楊男坦承犯行，法官認，楊為滿足一己私慾，見女子獨自行走即尾隨，並無視對方拒絕與抵抗，對女子做出強制猥褻行為，明顯不尊重他人性自主決定權及身體控制權，所作所為已造成女子心理上難以磨滅的陰影，行為不可取，考量楊此案未造成女子外傷且坦承犯行，賠款並積極與對方和解，審酌依強制猥褻罪判刑9月，緩刑3年，期間付保護管束，並服勞役100小時。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言