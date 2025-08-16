聽新聞
0:00 / 0:00

影／工人捷運站搭手扶梯偷拍短裙辣妹 落網辯：今天而已

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園機場捷運站有偷拍狼！桃市捷運警察隊接獲桃捷公司通報，指A6泰山貴和站近來有身材壯碩平頭男，趁上班尖峰時刻尾隨OL行徑詭異，捷警隊昨早布下天羅地網，當場人贓俱獲，逮到偷拍的褚姓工人，他辯稱「今天而已」，警詢後依妨害秘密罪移送。

捷警調查，37歲褚男平日從基隆騎機車到A6站旁的工地上班，趁著上工前先到捷運站假借搭乘手扶梯到閘門途中，將手機伸到前方女子裙底偷拍；當他昨天上午8時在非付費區搭乘上行手扶梯時，重施故技將手機深入林姓女子裙底偷拍，遭埋伏捷警上前逮捕，並通報林口分局明志派出所帶回偵訊。

褚男落網時，絲毫不驚慌，當警方例行詢問「身上有什麼東西？」他直接回覆「今天而已，你們可以看我手機」顯示早知道犯行。捷警表示，同時也要感謝機場捷運北段段長對乘客人身安全的關心，察覺不法及時反映，捷警為守護乘客安全，立刻編排便衣警佯裝旅客埋伏，還給機捷一個安全無虞的乘車環境。

捷警隊長謝金龍呼籲，民眾搭乘捷運時，應提高警覺注意身旁人事物，如在站體內或列車上發現任何異常狀況，請保持冷靜勿驚慌，立即按壓車門旁緊急對講機通知司機員或行控中心，或於車站內通知站務人員、或撥打110電話向警方報案，以利警方了解情況派員處理，讓您我一同來預防詐（騙）欺、竊盜及其他違法情事，共同維護良好社會治安環境。

桃園機場捷運A6泰山貴和站，近來出現偷拍狼，所幸桃市捷運警察隊已逮到涉案的褚姓工人（中）。記者陳恩惠／翻攝
桃園機場捷運A6泰山貴和站，近來出現偷拍狼，所幸桃市捷運警察隊已逮到涉案的褚姓工人（中）。記者陳恩惠／翻攝
桃園機場捷運A6泰山貴和站，近來出現偷拍狼，所幸桃市捷運警察隊已逮到涉案的褚姓工人。記者陳恩惠／翻攝
桃園機場捷運A6泰山貴和站，近來出現偷拍狼，所幸桃市捷運警察隊已逮到涉案的褚姓工人。記者陳恩惠／翻攝
桃園機場捷運A6泰山貴和站，近來出現偷拍狼，所幸桃市捷運警察隊當場逮到涉案的褚姓工人，還發現手機中還有其他受害者。記者陳恩惠／翻攝
桃園機場捷運A6泰山貴和站，近來出現偷拍狼，所幸桃市捷運警察隊當場逮到涉案的褚姓工人，還發現手機中還有其他受害者。記者陳恩惠／翻攝
桃園機場捷運A6泰山貴和站，近來出現偷拍狼，所幸桃市捷運警察隊已逮到涉案的褚姓工人（蹲地者）。記者陳恩惠／翻攝
桃園機場捷運A6泰山貴和站，近來出現偷拍狼，所幸桃市捷運警察隊已逮到涉案的褚姓工人（蹲地者）。記者陳恩惠／翻攝

偷拍 機場捷運 桃園機場

延伸閱讀

影／士林夜市偷拍糾紛爆衝突 美籍男不滿女友被拍...與62歲男互毆

新竹巨城有攝狼？男子包包壓腿、背包開孔疑偷拍女子

台中噁男偷拍女童屢獲寬典 一再和解竟想出更惡劣犯罪手法

防惡狼偷拍！消保處調查：僅5成旅宿執行反針孔偵測管理

相關新聞

影／工人捷運站搭手扶梯偷拍短裙辣妹 落網辯：今天而已

桃園機場捷運站有偷拍狼！桃市捷運警察隊接獲桃捷公司通報，指A6泰山貴和站近來有身材壯碩平頭男，趁上班尖峰時刻尾隨OL行徑...

「有抱到和吃她豆腐」色男得意炫耀對酒醉女上下其手 遭判3年1月

新北市陳姓男子去年邀請熟識的謝姓友人與何姓女子前往北市KTV飲酒歡唱，散場時見何女不勝酒力將人帶返新北市住處休息，趁其酒...

新竹巨城有攝狼？男子包包壓腿、背包開孔疑偷拍女子

新竹遠東巨城購物中心昨天下午驚傳疑似偷拍事件，一對情侶逛街時發現有陌生男子多次在他們周邊徘徊，且搭手扶梯時，更驚見對方背...

台中噁男偷拍女童屢獲寬典 一再和解竟想出更惡劣犯罪手法

台中徐姓男子多次性騷擾、猥褻女童，都因他和解獲緩刑、撤告，但徐沒反省還變本加厲，上網下載兒少性影像，又在書店、地下街偷拍女...

醫師娘婚外情清潔隊員遭休 小王PO照「巨城停車場車震」判賠8萬

新竹一名醫師娘認識某鄉公所清潔隊張姓隊員後發展婚外情，張男竟在臉書發醫師娘照片且寫「女友太飢渴所以約在巨城停車場內做愛」...

黃子佼拚免蹲牢！今再與4被害人和解 已和30人調解成立

藝人黃子佼持有2259個少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴；黃偵查時認罪，審判時又翻供，檢方具體求刑7到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。