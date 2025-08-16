影／工人捷運站搭手扶梯偷拍短裙辣妹 落網辯：今天而已

桃園機場捷運站有偷拍狼！桃市捷運警察隊接獲桃捷公司通報，指A6泰山貴和站近來有身材壯碩平頭男，趁上班尖峰時刻尾隨OL行徑詭異，捷警隊昨早布下天羅地網，當場人贓俱獲，逮到偷拍的褚姓工人，他辯稱「今天而已」，警詢後依妨害秘密罪移送。

捷警調查，37歲褚男平日從基隆騎機車到A6站旁的工地上班，趁著上工前先到捷運站假借搭乘手扶梯到閘門途中，將手機伸到前方女子裙底偷拍；當他昨天上午8時在非付費區搭乘上行手扶梯時，重施故技將手機深入林姓女子裙底偷拍，遭埋伏捷警上前逮捕，並通報林口分局明志派出所帶回偵訊。

褚男落網時，絲毫不驚慌，當警方例行詢問「身上有什麼東西？」他直接回覆「今天而已，你們可以看我手機」顯示早知道犯行。捷警表示，同時也要感謝機場捷運北段段長對乘客人身安全的關心，察覺不法及時反映，捷警為守護乘客安全，立刻編排便衣警佯裝旅客埋伏，還給機捷一個安全無虞的乘車環境。