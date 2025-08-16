聽新聞
0:00 / 0:00
影／工人捷運站搭手扶梯偷拍短裙辣妹 落網辯：今天而已
桃園機場捷運站有偷拍狼！桃市捷運警察隊接獲桃捷公司通報，指A6泰山貴和站近來有身材壯碩平頭男，趁上班尖峰時刻尾隨OL行徑詭異，捷警隊昨早布下天羅地網，當場人贓俱獲，逮到偷拍的褚姓工人，他辯稱「今天而已」，警詢後依妨害秘密罪移送。
捷警調查，37歲褚男平日從基隆騎機車到A6站旁的工地上班，趁著上工前先到捷運站假借搭乘手扶梯到閘門途中，將手機伸到前方女子裙底偷拍；當他昨天上午8時在非付費區搭乘上行手扶梯時，重施故技將手機深入林姓女子裙底偷拍，遭埋伏捷警上前逮捕，並通報林口分局明志派出所帶回偵訊。
褚男落網時，絲毫不驚慌，當警方例行詢問「身上有什麼東西？」他直接回覆「今天而已，你們可以看我手機」顯示早知道犯行。捷警表示，同時也要感謝機場捷運北段段長對乘客人身安全的關心，察覺不法及時反映，捷警為守護乘客安全，立刻編排便衣警佯裝旅客埋伏，還給機捷一個安全無虞的乘車環境。
捷警隊長謝金龍呼籲，民眾搭乘捷運時，應提高警覺注意身旁人事物，如在站體內或列車上發現任何異常狀況，請保持冷靜勿驚慌，立即按壓車門旁緊急對講機通知司機員或行控中心，或於車站內通知站務人員、或撥打110電話向警方報案，以利警方了解情況派員處理，讓您我一同來預防詐（騙）欺、竊盜及其他違法情事，共同維護良好社會治安環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言