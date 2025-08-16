快訊

新竹巨城有攝狼？男子包包壓腿、背包開孔疑偷拍女子

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導

新竹遠東巨城購物中心昨天下午驚傳疑似偷拍事件，一對情侶逛街時發現有陌生男子多次在他們周邊徘徊，且搭手扶梯時，更驚見對方背包壓在大腿上，包包有圓孔，懷疑正在偷拍。警方表示，已主動與巨城安全部保持聯繫，並請保全人員加強館內巡查。

有網友在Threads指出，昨天下午與女友進入無印良品門市時，就注意到有一名男子蹲坐在地，既不挑選商品，也未與人互動，舉止怪異。隨後兩人在手扶梯附近討論行程時，女子又發現男子徘徊不遠處，疑似刻意跟隨。

網友說，正當他與女友搭乘手扶梯準備離開時，女友回頭驚覺男子緊貼在後，雙腳跨成弓箭步，背包壓在大腿上，且上方有一圓孔，懷疑被偷拍，隨後2人反向跟監男子，發現對方神情慌張、頻頻回頭查看，「看起來超級有鬼！」

網友表示，該名男子最後進入B1某連鎖生活用品門市短暫逗留，隨即騎乘一輛紅色機車離去，當下有打電話通報巨城，但沒有證據，也沒辦法做什麼，只能提醒民眾若在新竹巨城遇到此人，務必小心，身邊朋友也說曾遇過這名男子，看來不只是單一事件。

不少網友也在貼文底下留言：「新竹女生逛巨城真的要注意安全，尤其是穿短褲短裙的，我跟朋友逛街的時候，就發現有一個男生一直跟著我，真的是跟整路」、「之前好像就有類似的事情發生，不知道是不是同一個人」、「包包放這麼長就有鬼了！誰會拉這樣」。

警方表示，雖尚未接獲相關報案，不過已主動與巨城安全部保持聯繫，並請保全人員加強館內巡查，以確保場域安全。警方將持續關注相關狀況，確保民眾安全。

新竹遠東巨城購物中心昨天下午驚傳疑似偷拍事件，一對情侶逛街時發現有陌生男子多次在他們周邊徘徊，且搭手扶梯時，更驚見對方背包壓在大腿上，包包有圓孔，懷疑正在偷拍。示意圖／報系資料照
新竹遠東巨城購物中心昨天下午驚傳疑似偷拍事件，一對情侶逛街時發現有陌生男子多次在他們周邊徘徊，且搭手扶梯時，更驚見對方背包壓在大腿上，包包有圓孔，懷疑正在偷拍。示意圖／報系資料照

