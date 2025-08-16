台中噁男偷拍女童屢獲寬典 一再和解竟想出更惡劣犯罪手法

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中徐姓男子多次性騷擾、猥褻女童，都因他和解獲緩刑、撤告，但徐沒反省還變本加厲，上網下載兒少性影像，又在書店、地下街偷拍女童裙底，甚至從過去和解經驗中，想出「一人分飾兩角」手法恐嚇網友，檢方依兒童及少年性剝削防制條例等16罪起訴他，建請法院從重量刑。

檢方查，徐男過去3度對女童性騷、偷拍，曾獲判緩刑，或因達成和解對方撤告，經法院不受理、檢方不起訴，卻不珍惜自新機會。

檢方查出，徐2018年從社群下載少女性影像，2022年3月在台中、桃園的書店及台北地下街，拿手機拍女童臉部，又靠近蹲低偷拍裙底，並透過通訊軟體向10歲、12歲少女索取裸照、性影像。

此外，徐男又透過臉書社團，鎖定想和女子索取裸照的男網友，再一人分飾兩角，先是假冒女網友聊天、傳自己留存的少女性影像給對方，沒多久又扮成女網友的父親，恫嚇對方道歉、要求5萬元和解金，最終得手3萬1000元。

警方今年3月持搜索票，到徐男位於新社區住宿逮人，查扣存有大量兒少性影像的手機、電腦等證物，將他向法院聲押獲准。

檢方訊時，徐男均認罪，有被害人證詞、查扣性影像可佐；檢方指出，徐男過去多次對女童性騷、偷拍，因和被害人和解，屢經司法給予自新，觀護人也一再告誡勿再犯，但他卻不悔改，反而繼續作案。

檢方也說，徐男還從先前自己和被害人和解經驗中，萌生「一人分飾兩角」方式，對男網友施詐、恐嚇，可見其越陷越深，從事兒少性犯罪惡行已積重難返，急需矯治，依兒童及少年性 剝削防制條例等16罪起訴他，建請法院從重量刑。

徐男多次朝女童性騷、猥褻仍不知悔改，檢方起訴求重刑，此為示意圖與本案無關。圖／報系資料照
徐男多次朝女童性騷、猥褻仍不知悔改，檢方起訴求重刑，此為示意圖與本案無關。圖／報系資料照

