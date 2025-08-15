醫師娘婚外情清潔隊員遭休 小王PO照「巨城停車場車震」判賠8萬

婚外情示意圖。圖／AI生成

新竹一名醫師娘認識某鄉公所清潔隊張姓隊員後發展婚外情，張男竟在臉書發醫師娘照片且寫「女友太飢渴所以約在巨城停車場內做愛」，「女友家有2間安養中心，我幹嘛過的這麼累，我只要在床上把她安撫好」，醫師娘控訴對方侵犯其隱私與名譽權，新竹地院判張男須賠8萬元，且要在臉書刊登判決啟事回復醫師娘的名譽。

判決書指出，醫師娘表示2022年底，認識某鄉公所清潔隊的張男，此後常收到張男噓寒問暖，吐露與配偶感情不佳及性生活不美滿等。她稱因胞妹身亡導致心情低落，一時失慮發生婚外情，事後遭先生發現，她深感後悔而主動停止、斷絕與張男聯繫，尋求先生原諒，兩人仍於同年9月離婚。

沒想到，去年7月張男竟在臉書發表她照片，且寫「我跟我女友『太飢渴』，所以約在巨城停車場內做愛」、「我女友家在有2間安養中心，我幹嘛過的這麼累，我只要在床上把她安撫好就可以了。」「我一個撿垃圾的人，可以被醫生娘看上，也算是很光榮。所以我昨天跟我前妻討論好，房子跟小孩我都不要。現在我只想離婚跟我女友好好在一起。」讓醫師娘憤而求償30萬元，並須在臉書刊登她勝訴啟事，澄清其所散布言論係屬不實，才足以回復她的名譽。

張男則辯稱，百貨停車場等內容，為敘述過往經歷，屬單純客觀事實陳述，婚外情的事實早已被判決予以確認，相關判決書以公開方式公告於司法院裁判書查詢系統，當事人姓名及相關事實的時間地點也未有所遮蔽，得由不特定多數人隨時閱覽，婚外情經過應屬可受公評之事。