快訊

終戰80年：人類是不是只會重複戰爭的慘劇？

車頭全毀…嘉義民和國中棒球隊國道遇車禍 司機傷勢嚴重、7人送醫

幕後／藍版「南方四賤客」爆紅 朱立倫跟創意年輕人說5個字

聽新聞
0:00 / 0:00

黃子佼拚免蹲牢！今再與4被害人和解 已和30人調解成立

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

藝人黃子佼持有2259個少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴；黃偵查時認罪，審判時又翻供，檢方具體求刑7到9月，台北地方法院判黃8月徒刑，併科罰金10萬元。案經上訴，台灣高等法院今行調解程序，黃子佼律師今再與4名被害人達成調解，目前35名被害人中，已30人調解成立，和解金額共達數百萬元。

去年掀起「#MeToo」浪潮，黃子佼遭告發強制猥褻少女，檢警因而搜索黃住家，查扣行動硬碟發現大量私密影像。經查，黃子佼為「創意私房」高級會員，從中購買大量性影像，其中有7部未成年人性影像。檢方第一次偵辦時，給予緩起訴處分，並繳交緩起訴處分金120萬元，寫至少1200字悔過書。

檢方職權再議，台灣高等檢察署發回重查，檢方起訴黃子佼。檢方擴大清查更多被害人，向法院聲請併辦，併辦後檢方認定黃持有47名未成年人性影像。

台北地院根據「兩大理由」重判黃子佼，首先是法官認為黃購買的未成年人性影像數量達2259個，性影像客體的兒童、少年人數有35人，黃子佼犯行自然提高兒童及少年成為性剝削對象的危險性。其次，黃子佼的購買行為促使性剝削「供需關係」存續，黃供稱是為「紓壓」而購買性影像，但性影像檔案中兒童或少年供稱被拍攝時的年齡只有10到17歲，分別就讀國小至高中。

北院表示，這些兒童或少年的性影像檔案淪為尋常商品般，在論壇上上架任人挑選購買，檔案標題介紹包含年齡「學生妹」、「校花」、「國小」、性特徵「水滴奶」、就讀學校簡稱等，甚至放置兒童或少年的社群網站、生活照、性影像截圖等資訊吸引會員購買，嚴重侵害兒童及少年身心健全發展。

不過在北院判決後，台北地檢署指另查獲黃子佼還涉持有其他未成年人性影像，移送北院審理，但北院未將此部分犯罪事實一併審究，因此上訴。

藝人黃子佼持有2259個少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，台北地方法院判黃8月徒刑，併科罰金10萬元。案經上訴，台灣高等法院今行調解程序，至今黃已與30人調解成立。圖／聯合報系資料照
藝人黃子佼持有2259個少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，台北地方法院判黃8月徒刑，併科罰金10萬元。案經上訴，台灣高等法院今行調解程序，至今黃已與30人調解成立。圖／聯合報系資料照

未成年 性剝削 黃子佼 創意私房

延伸閱讀

26人和解！黃子佼花數百萬元拚減刑 今再和5名被害人成立調解

吳宗憲直播 ：大S離開是我心中的痛 談Sandy「不熙娣」報金鐘他這樣說

吳宗憲批大小S沒家教？ 憲哥還原始末：我一路罵的人都是黃子佼

黃子佼收入全斷 低價求售豪宅籌千萬和解金

相關新聞

黃子佼拚免蹲牢！今再與4被害人和解 已和30人調解成立

藝人黃子佼持有2259個少年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴；黃偵查時認罪，審判時又翻供，檢方具體求刑7到...

19歲男帶12歲女網友上摩鐵 共享人生初體驗判刑1年8月

吳姓男子去年騎車載12歲女網友至汽車旅館發生一夜情，犯後坦承犯行，新北地院日前判刑1年8月，緩刑4年，並法治教育課程4場...

桃消助理員偷拍遭判刑 照常上班原因曝光…掀女同事恐慌

桃園市消防局秘書室楊姓助理員2年前網交約炮，遭甲女控性侵，檢警發現他還涉及23年前3起強盜性侵懸案，但因逾法律追訴期讓他...

公車上環抱女學生 豐原噁男今年更多次跟蹤騷擾…被移送法辦

47歲嚴姓男子每天在學生上下課期間，搭乘不同路線的公車，往返豐原高中與豐原轉運站，長期對學生造成恐懼與不安，甚至跟蹤騷擾...

情何以堪！尪染指19歲超商店員 正宮離婚後才知「戶口多一人」怒告

苗栗縣一名人妻因丈夫外遇年僅19歲的超商女店員，氣得在結婚3年後即訴請離婚獲准，未料離婚後才在戶籍謄本上，發現丈夫不止外...

豐原色狼涉公車上多次環抱女學生 被害者慘遭圈懷內

一名男子在台中市豐原區公車上涉嫌多次雙手環抱女學生，今天再度涉案，台中市議員謝志忠獲報追蹤找到人報案，警方依性騷擾防治法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。