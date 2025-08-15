19歲男帶12歲女網友上摩鐵 共享人生初體驗判刑1年8月

吳姓男子去年騎車載12歲女網友至汽車旅館發生一夜情，犯後坦承犯行，新北地院日前判刑1年8月，緩刑4年，並法治教育課程4場，可上訴。

判決指出，19歲吳姓男子去年中透過網路交友軟體認識年僅12歲女網友，同年8月，吳男甫滿18歲便騎車約女網友一起出遊，逛至凌晨1時許，帶女網友入住新北市樹林區1間汽車旅館，雙方合意發生性行為，共享人生初體驗。

女網友因徹夜未歸，經家長追問出上情報警提告。事後吳男未逃避責任，勇於坦承犯行、接受審判並深表悔悟，也與被害女網友及其家長達成調解並已履行調解條件。