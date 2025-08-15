聽新聞
19歲男帶12歲女網友上摩鐵 共享人生初體驗判刑1年8月
吳姓男子去年騎車載12歲女網友至汽車旅館發生一夜情，犯後坦承犯行，新北地院日前判刑1年8月，緩刑4年，並法治教育課程4場，可上訴。
判決指出，19歲吳姓男子去年中透過網路交友軟體認識年僅12歲女網友，同年8月，吳男甫滿18歲便騎車約女網友一起出遊，逛至凌晨1時許，帶女網友入住新北市樹林區1間汽車旅館，雙方合意發生性行為，共享人生初體驗。
女網友因徹夜未歸，經家長追問出上情報警提告。事後吳男未逃避責任，勇於坦承犯行、接受審判並深表悔悟，也與被害女網友及其家長達成調解並已履行調解條件。
新北地院法官認為吳男去年甫滿18歲，年紀甚輕，正值熱衷與異性交往之時期，血氣方剛，自制能力較弱，且坦承犯行並與受害女網友及其家長達成和解，日前依對未滿14歲女子為性交罪，判刑1年8月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，且須接受4場法治教育程，仍可上訴。
