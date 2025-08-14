快訊

公車上環抱女學生 豐原噁男今年更多次跟蹤騷擾…被移送法辦

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

47歲嚴姓男子每天在學生上下課期間，搭乘不同路線的公車，往返豐原高中與豐原轉運站，長期對學生造成恐懼與不安，甚至跟蹤騷擾女學生，豐原分局指出，昨天已將嚴男逮捕歸案，並表示嚴男為性騷累犯，涉嫌多次在公車對女學生有不當行為，訊後依違反性騷擾防治法第25條罪嫌移送偵辦。

台中市議員謝志忠接獲多名豐原高中家長陳情指出，日前分別在8月11日晚間及8月13日下午接獲多名豐原高中家長陳情，學生常在豐原高中校門口遭到一名男子跟蹤騷擾，甚至搭乘不同路線的公車，往返豐原高中與豐原轉運站，長期對學生造成恐懼與不安，因而強烈要求警方加強巡邏，保護學生安全。

謝志忠說，這名47歲嚴姓男子是性騷擾慣犯，經常男子在學生下課時於校門口徘徊，並與學生同時搭車，更明目張膽用雙手環抱公車柱子，將女學生圈在懷內，造成女學生極度驚恐，多方配合追蹤下，昨天成功在豐原轉運站前，並將該男子以「準現行犯」逮捕，並且昨日在家長的陪同下提出告訴。

謝志忠表示，嚴姓男子於去年迄今已涉及3起性騷擾案件，且手法如出一轍，皆是在公車上針對少女，意圖騷擾、猥褻，且曾經接受矯正，顯然就是累犯，謝志忠因此已將相關照片、影片及證據提供給警方，嚴正要求豐原分局，全面加強巡邏，保障學生的人身安全。

台中市議員謝志忠接獲多名豐原高中家長陳情，表示47歲嚴男為性騷累犯，涉嫌近來在豐原公車對女學生有不當行為。圖／民眾提供
