情何以堪！尪染指19歲超商店員 正宮離婚後才知「戶口多一人」怒告

苗栗縣一名人妻因丈夫外遇年僅19歲的超商女店員，氣得在結婚3年後即訴請離婚獲准，未料離婚後才在戶籍謄本上，發現丈夫不止外遇女店員，還有一名年已1歲多的女兒，氣得向丈夫、超商女店員及其父親，索償100萬元，一、二審都認定三人得賠30萬元，全案確定。

判決指出，苗栗縣人妻與從事空調工程的丈夫在2021年結婚，育有一名小孩，不過人妻發現，丈夫與年僅19歲的超商女店員有染，不顧她與小孩，跑去跟女店員同居，甚至還把她趕出家門，她只好在2024年初，與丈夫調解離婚。

人妻指控，但離婚後在戶籍謄本發現，戶口謄本多一人，才知丈夫不止與超商女店員有染，甚至還已生下一名年約1歲多的女兒，證明丈夫在婚姻存續時，即與女店員發生至少一次的性關係，侵害她的配偶權，向丈夫、超商女店員，以及女店員的法定監護人（即其父親），求償100萬元。

一審認定，民法在2023年1月才修定成年為18歲，之前成年為20歲，而女店員與人夫發生性關係的時間在2022年9月至10月間，認定女店員的法定監護人、即其父親，因未提出有相關監督但仍不免發生損害的證據，認定女店員父親，也需負損害賠償責任，判三人得連帶賠償30萬元。

全案上訴台中高分院後，駁回人妻訴請，判人夫等3人得賠30萬元，全案確定。