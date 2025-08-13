快訊

豐原色狼涉公車上多次環抱女學生 被害者慘遭圈懷內

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男子在台中市豐原公車上涉嫌多次雙手環抱女學生，今天再度涉案，台中市議員謝志忠獲報追蹤找到人報案，警方依性騷擾防治法移送台中地檢署偵辦。

中市議員謝志忠表示，如果您的女兒，在公車上，被陌生人這樣類熊抱，您可以接受嗎？

他說豐原出現性騷擾慣犯，據說去年至今，已有3起性騷擾案，也曾經接受矯正！請大家務必提高警覺!

他接獲諸多豐原高中家長陳情，反映學生常在校門口遇到跟蹤騷擾男子，此人每天會在學生上下課期間，搭乘不同路線的公車，往返豐原高中與豐原轉運站，長期對學生造成恐懼與不安。

謝志忠第一時間與家長、警方保持聯繫，今天下午接到家長通報，該男子在學生下課時在校外徘徊，並與學生同時上車，更明目張膽用雙手環抱公車柱子的姿勢，將女學生圈在懷內。他立即追蹤公車APP定位，並與警方保持聯繫，成功在豐原轉運站前將該男子帶回警局。

謝志忠呼籲，當遇到相似的情況時請大聲說不，並直接制止不當行為，馬上拿出手機錄音錄影，守護自身安全；且身受其害的同學務必勇敢站出來提告，將加害者繩之以法，杜絕類似情況再次發生。

一名男子在公車上涉嫌性騷擾女學生，警方今天移送法辦。圖／台中市議員謝志忠提供
一名男子在公車上涉嫌性騷擾女學生，警方今天移送法辦。圖／台中市議員謝志忠提供

豐原 公車 性騷擾

