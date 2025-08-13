聽新聞
竹市南大路養生館豔名遠播 警突擊「男女連結中」遭活逮
新竹市南大路一家養生館涉嫌媒介性交易，因館內小姐火辣，尋芳客絡繹不絕。警方近日執行搜索當場逮獲業者以及正在性交易的男客、美容師等共5人，另查獲失聯移工2名。全案依妨害風化罪函送法辦；男客及美容師等依社維法裁罰，失聯移工則移請移民署專勤隊遣返。
據了解，該養生館掛羊頭賣狗肉，以按摩養生為掩護，實際卻安排外籍女子與客人性交易，由於尋芳客不斷遭民眾檢舉。警方接獲檢舉後前往蒐證及查緝，當場查獲正在性交易的越南籍美容師與男客，並帶回10名越南籍女子返所調查，同時查扣帳冊、監視器主機、相關交易用品及電腦電磁紀錄等證物。
東門派出所所長王新弘表示，日前接獲相關情資顯示，南大路一處養身館暗藏春色、豔名遠播，經會同分局第一組深入追查蒐證後，向新竹地院聲請搜索票獲准，執行搜索時當場查獲業者、男客及美容師等共5人，均坦承從事色情性交易，另查獲逃逸移工2名。全案依妨害風化罪函送地檢署偵辦，男客及美容師等依社維法妨害風俗裁處罰鍰，逃逸移工則移請移民署專勤隊依法遣返。
新竹市代理市長邱臣遠表示，警方持續加強查緝不法營業場所，防止色情犯罪在社區滋生，並呼籲業者切勿心存僥倖觸法營利，違法必究。
新竹市警察局強調，將持續推動社區治安安全網，透過勤區查訪及警民合作，掌握轄區治安動態，與相關單位合作清除不良場所，維護市民安全與生活品質。
