男照服員是狼！夜闖寢室摸2身障女胸部 還辯稱幫忙開冷氣

桃園市某發展中心丁姓男照服員4年前闖入2名智能障礙女子的寢室，以手摸2人的胸部得逞，一審依乘機猥褻罪判刑2年6月，案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，仍判決丁2年6月徒刑。

丁原先在桃園市某發展中心擔任生活照顧服務員，負責協助學員的生活起居，他明知2名被害女子分別為重度、中度智能障礙，仍於2021年5月23日晚間9時許，侵入2名女子的寢室內，先後用手撫摸2人的胸部。

丁否認犯行，供稱發展中心並沒有禁止男性員工進入女性服務使用者的寢室，他進去寢室只是為了幫她們開冷氣、跟她們講話，沒有觸摸她們胸部。

一審認為，根據證人說法，依中心規定男性照服員不得進入女性服務使用者的寢室，僅負責男性服務使用者的洗澡、上廁所及餵飯等；受害女子也指出，「丁大哥對我們兩個人摸胸部」，冷氣會有老師幫忙開，不需要丁大哥開。

發展中心女性照服員因多次撞見丁違反規定進入受害女子的寢室，案發當天擔心丁再行不軌，便上前查看，打開門就看到丁將手從女子的棉被內抽出來，質問後丁說他在跟2名女子玩。