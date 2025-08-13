快訊

男照服員是狼！夜闖寢室摸2身障女胸部 還辯稱幫忙開冷氣

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

桃園市某發展中心丁姓男照服員4年前闖入2名智能障礙女子的寢室，以手摸2人的胸部得逞，一審依乘機猥褻罪判刑2年6月，案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，仍判決丁2年6月徒刑。

丁原先在桃園市某發展中心擔任生活照顧服務員，負責協助學員的生活起居，他明知2名被害女子分別為重度、中度智能障礙，仍於2021年5月23日晚間9時許，侵入2名女子的寢室內，先後用手撫摸2人的胸部。

丁否認犯行，供稱發展中心並沒有禁止男性員工進入女性服務使用者的寢室，他進去寢室只是為了幫她們開冷氣、跟她們講話，沒有觸摸她們胸部。

一審認為，根據證人說法，依中心規定男性照服員不得進入女性服務使用者的寢室，僅負責男性服務使用者的洗澡、上廁所及餵飯等；受害女子也指出，「丁大哥對我們兩個人摸胸部」，冷氣會有老師幫忙開，不需要丁大哥開。

發展中心女性照服員因多次撞見丁違反規定進入受害女子的寢室，案發當天擔心丁再行不軌，便上前查看，打開門就看到丁將手從女子的棉被內抽出來，質問後丁說他在跟2名女子玩。

一審不採信丁的說法，審酌丁利用2女心智缺陷、不知抗拒下而猥褻，對2女造成永難抹滅的身心創傷，且犯後否認犯行，也未取得諒解或賠償，依2個乘機猥褻罪各處1年8月徒刑，應執行2年6月徒刑。案件上訴，高院今上午判決駁回上訴，維持一審判決。

桃園市某發展中心丁姓男照服員4年前闖入2名智能障礙女子的寢室，以手摸2人的胸部得逞。示意圖／imgimage
猥褻 照服員

