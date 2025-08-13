竹市養生館涉性交易 警逮男客、帶回越籍女子調查

因患病而需要特別照顧，他竟乘機出軌？台灣彰化1名人夫患有小腦萎縮症，妻子因要上班，所以特別安排女護理員上門照顧，豈料人妻回家時，竟目擊2人赤裸躺在床上，閉路電視更拍到女護理員自在地在其家中裸露下體，並將全裸人夫安置在櫈上，人妻怒極提告，向小三索償50萬新台幣。法官經審理後，判處小三需賠償10萬迎台幣。

2025-08-13 08:19