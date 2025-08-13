竹市養生館涉性交易 警逮男客、帶回越籍女子調查

快訊

中央社／ 新竹市13日電

新竹市南大路1間養生館涉嫌媒介性交易，竹市警方日前持搜索票查緝，查獲1名男客人，並帶回10名越南籍女子調查，依妨害風化罪裁罰及送辦，其中有逃逸移工將依法遣返。

新竹市警察局第二分局今天發布新聞稿表示，日前接獲檢舉，指竹市南大路某養生館疑媒介性交易，經蒐證並向新竹地方法院聲請搜索票獲准，9日前往查緝。

竹市警東門派出所所長王新弘表示，該店以養生館為名，實際安排外籍女子與客人進行性交易，當日在養生館內查獲1名男客及1名美容師性交易，以妨害風化罪進行裁罰。

王新弘說，當日帶回10名越南籍女子返所調查，查扣帳冊、監視器主機、相關交易用品及電腦電磁紀錄等證物，詢問後移送新竹地檢署偵辦。其中逃逸、逾期居留外籍女子，交由移民署新竹專勤隊辦理遣返。

新竹 越南 性交易

