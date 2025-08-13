腦萎縮人夫出軌女護理師！妻子撞破姦情：2人全裸躺床 崩潰怒告

因患病而需要特別照顧，他竟乘機出軌？台灣彰化1名人夫患有小腦萎縮症，妻子因要上班，所以特別安排女護理員上門照顧，豈料人妻回家時，竟目擊2人赤裸躺在床上，閉路電視更拍到女護理員自在地在其家中裸露下體，並將全裸人夫安置在櫈上，人妻怒極提告，向小三索償50萬新台幣。法官經審理後，判處小三需賠償10萬迎台幣。

人夫患小腦萎縮症 需要特別照顧

台媒於今年8月報道，案件在彰化地院進行審理，涉事人夫有遺傳性小腦萎縮症，是心障礙人士，但人妻要外出工作，於是安排1名女護理員上門照顧。但由2024年3月至4月，人妻發現有時沒有安排女護理員提供服務，卻聽聞對方經常上門陪伴丈夫，數次回家都撞見對方，令她開始懷疑丈夫與護理員有不尋常關係。

目擊丈夫與女護理員全裸躺床

到了2025年1月19日，人妻回家進入丈夫房間，驚見丈夫和女護理員全裸躺在床上，丈夫承認偷腥，更用通訊軟體和女護理員保持聯絡，女方則一度提及暗戀人夫。人妻認為小三多次趁她上班，和其丈夫有不當行為，令她非常痛苦，目前有計劃離婚的念頭，並和丈夫分居，並向小三提告，索償50萬新台幣。

小三辯稱無發生關係

小三在庭上辯稱，她其實與人夫已認識40多年，2人簽署照顧服務契約，1月19日當日，她精神狀態欠佳，人夫知道她有睡眠障礙，於是取藥讓她服食，她服藥後感到頭暈，於是躺在人夫床上，她並不知道人夫有否裸體，也不知道人夫有否觸摸她，後來人妻和其女兒見狀拍攝，她才用棉被包起自己，其實她當時有穿衣服。

另外，人妻拍到的影像則是她正在協助人夫洗澡情況，她下半身有衣物，並沒有和人夫發生關係。

小三被判賠償10萬新台幣

但法官查看人妻拍攝的畫面，包括人夫當時上半身全裸躺在床上，被告則坐在旁邊，用棉被蓋住身體，還有被告將全裸人夫安置在櫈上，被告下半身裸露經過，走進房間穿回內褲，加上原告質問人夫時，對方默認關係。雖然所有證據不能顯示2人有性行為，但明顯超越普通社交範圍，裁定被告侵害原告配偶權，賠償10萬新台幣，全案仍可上訴。

