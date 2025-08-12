他闖台大女廁裝針孔偷拍還分享 女大生驚色情論壇竟有她私密影像

從事防水修漏工作的男子張子彥8年前在台灣大學女生廁所裝針孔攝應器材，拍攝一名熱舞社女學生上廁所，並比對身分後，從臉書抓取生活照，再用LINE傳給多名同好，之後女學生被網友告知自己如廁畫面在色情論壇流傳，才報警處理，最高法院依散布無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪判處7月徒刑定讞，張確定要入獄。

張2017年10月7日下午3時許，在台大第二學生活動中心女廁隔間內，安裝針孔攝影器材，拍到女學生脫褲子、裸露臀部及下體的隱私影像，事隔數月後在住處將相關影像以LINE傳給暱稱「JUSTIN」、「安爺」、「糖糖記著」、「康康」等同好。女學生2021年12月2日接獲網友傳訊告知如廁畫面在色情網路論壇流傳，才緊急報警處理。

張坦承裝針孔拍女學生如廁，但否認散布猥褻影像，辯稱他雖然說過將影像傳給其他同好，但其中一人作證時說沒有印象收到影像，且若是「糖糖記著」將他拍到的影像賣給創意私房，再遭不明人士傳送色情網路論壇，那也不是他所散布的。

張在警詢時供稱，他裝設攝影機的目的，是因為有朋友就讀於台大，對方會跟他聊台大女生性方面的議題，且兩人都有偷窺慾，所以聊完之後就到台大裝攝影機，拍到影像後一一比對身分再於臉書抓下生活照，再一起傳給同好，女學生的姓名也是如此比對而來，他再一起傳給同好。

法院認為，張已經明確且具體自陳傳送對象，且人數至少4人，足證張確實有散布猥褻影像，二審認為張為順利竊錄，總共購買9支針孔攝影機，甚而將針孔攝影機裝入馬桶吸把內掩飾，張竊錄如廁畫面後仍不滿足，更在被害人步出廁所時再拍攝完整臉部影像後，與相關如廁影像剪輯成同一檔案或併同收藏。

法院指出，張在硬碟內開設「女優」資料夾，以被害人的職業別、就讀學校為分類，裡面還出現「高學歷」的資料夾名稱，再將各被害人分類，以被害人姓名、職業別、就讀學校、參加社團等個人資訊作為資料夾名稱，除儲存被害人如廁影像及完整臉部影像外，還有社群網站下載的公開照片及網站連結。