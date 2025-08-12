快訊

手機還沒出…山寨iPhone 17 Pro開賣！介面真的可操作 1關鍵露餡了

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

他闖台大女廁裝針孔偷拍還分享 女大生驚色情論壇竟有她私密影像

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

從事防水修漏工作的男子張子彥8年前在台灣大學女生廁所裝針孔攝應器材，拍攝一名熱舞社女學生上廁所，並比對身分後，從臉書抓取生活照，再用LINE傳給多名同好，之後女學生被網友告知自己如廁畫面在色情論壇流傳，才報警處理，最高法院依散布無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪判處7月徒刑定讞，張確定要入獄。

張2017年10月7日下午3時許，在台大第二學生活動中心女廁隔間內，安裝針孔攝影器材，拍到女學生脫褲子、裸露臀部及下體的隱私影像，事隔數月後在住處將相關影像以LINE傳給暱稱「JUSTIN」、「安爺」、「糖糖記著」、「康康」等同好。女學生2021年12月2日接獲網友傳訊告知如廁畫面在色情網路論壇流傳，才緊急報警處理。

張坦承裝針孔拍女學生如廁，但否認散布猥褻影像，辯稱他雖然說過將影像傳給其他同好，但其中一人作證時說沒有印象收到影像，且若是「糖糖記著」將他拍到的影像賣給創意私房，再遭不明人士傳送色情網路論壇，那也不是他所散布的。

張在警詢時供稱，他裝設攝影機的目的，是因為有朋友就讀於台大，對方會跟他聊台大女生性方面的議題，且兩人都有偷窺慾，所以聊完之後就到台大裝攝影機，拍到影像後一一比對身分再於臉書抓下生活照，再一起傳給同好，女學生的姓名也是如此比對而來，他再一起傳給同好。

法院認為，張已經明確且具體自陳傳送對象，且人數至少4人，足證張確實有散布猥褻影像，二審認為張為順利竊錄，總共購買9支針孔攝影機，甚而將針孔攝影機裝入馬桶吸把內掩飾，張竊錄如廁畫面後仍不滿足，更在被害人步出廁所時再拍攝完整臉部影像後，與相關如廁影像剪輯成同一檔案或併同收藏。

法院指出，張在硬碟內開設「女優」資料夾，以被害人的職業別、就讀學校為分類，裡面還出現「高學歷」的資料夾名稱，再將各被害人分類，以被害人姓名、職業別、就讀學校、參加社團等個人資訊作為資料夾名稱，除儲存被害人如廁影像及完整臉部影像外，還有社群網站下載的公開照片及網站連結。

二審認為張手段縝密且具規模性與計畫性，犯後以系統性方式管理竊錄內容，可非難性極高，考量他犯後否認犯行被，上訴後虛詞圖卸刑責的犯後態度，依散布無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪判處7月徒刑，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

張子彥8年前在台灣大學女生廁所裝針孔攝應器材，拍攝一名熱舞社女學生上廁所並散布出去，最高法院判處7月徒刑定讞，張確定要入獄。示意圖／ingimage
張子彥8年前在台灣大學女生廁所裝針孔攝應器材，拍攝一名熱舞社女學生上廁所並散布出去，最高法院判處7月徒刑定讞，張確定要入獄。示意圖／ingimage

被害人 針孔攝影機

延伸閱讀

竹北設備技師在公司宿舍裝手表型針孔 竊錄女同事洗澡遭判刑

丹麥「大美人魚」身材太火辣被批色情 作者：不解 只是比例放大

女大生實驗中遭捏大腿 彰師大副教授判刑確定才遭解聘

東海女大生遭公車輾斃…家屬控巨業和解只肯出30萬元 巨業：暫無回應

相關新聞

他闖台大女廁裝針孔偷拍還分享 女大生驚色情論壇竟有她私密影像

從事防水修漏工作的男子張子彥8年前在台灣大學女生廁所裝針孔攝應器材，拍攝一名熱舞社女學生上廁所，並比對身分後，從臉書抓取...

女友無性經驗...放話「會用強勢來得到」 4婚男暴力性侵下場曝光

周姓男子2023年3月17日早上11點半強行褪去女友衣褲猥褻、逼她「打手槍」，下午2點多又命令對方口交，晚間10點多時以...

「創意私房」翻版！5F自拍網涉放兒少性影像 押3人

號稱有上萬部免費素人自拍、成人影片的「5F自拍網站」，涉非法上傳多部兒少性影像，宛如「創意私房」翻版，橋頭地檢署指揮高雄...

竹北設備技師在公司宿舍裝手表型針孔 竊錄女同事洗澡遭判刑

新竹縣黃姓設備技師在竹北的公司宿舍浴室偷裝手表型針孔攝影機，偷錄女同事洗澡過程，竊錄女同事洗澡裸露胸部、臀部等性影像，結...

女學生吹笛子時雙手沒空 才藝教師趁空摸來摸去判3年8月確定

高雄市某國小張姓才藝老師，利用指導學生吹笛子機會在琴房猥褻、親吻2名女學生，最高法院認為，張犯後毫無悔意，駁回上訴案，依...

台中性影像犯罪暴增一倍！12至17歲未成年被害最多

近年不少未成年學子被不肖人士以遊戲點數誘騙，拍攝裸照，近期台東地檢署起訴蔡姓男子即以類似手法犯案，被害人多達26人，台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。