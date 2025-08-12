快訊

中颱楊柳恐強風豪雨！淹水警戒、易致災地區曝 1圖看全台「風險區」

遭週刊爆稱釋煌智「老公」 林岱樺：羞辱式的人格毀滅戰

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

女友無性經驗...放話「會用強勢來得到」 4婚男暴力性侵下場曝光

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

周姓男子2023年3月17日早上11點半強行褪去女友衣褲猥褻、逼她「打手槍」，下午2點多又命令對方口交，晚間10點多時以「找人輪姦妳」恫嚇，肛交、性侵女友3次，深夜11點拿了她的手機、錢包，女友趁周外出，報警求援。新北地院依強制猥褻、強制罪判周8月得易科罰金之刑，依強制性交罪判刑4年，台灣高等法院今判上訴駁回。

周總共有4段婚姻，他在性侵被害人後，於2024年3月14日與第4任妻子結婚。

被害人沒有性經驗，兩人交往期間也未同居，女方每周五晚上會到新北市周家過夜，周曾傳簡訊說「我一直尊重妳讓妳，沒有採取強勢方式來得到妳」、「但我知道，妳一直不願意的話，有一天我會用強勢來得到」。

2023年3月17日早上11點半，周硬是褪去女友的衣褲後，撫摸她的胸部、陰部、臀部，要求女方「打手槍」。到了下午2點15分，周再次脫掉女友外衣，並要求對方替他口交。

同日晚間10點15分，周命女友口交，接著走女友「後門」，女友抗拒，他卻恫嚇若不從，將找人輪姦她，還拿小方巾塞入她嘴巴，並以膠帶綑綁她雙手。周接著毆打女友的頭部和腹部，性侵得逞。

深夜11點半時，周強行拿走女友的手機和錢包，女友受不了，趁周外出時向海山分局報案。新北地檢署偵結，依強制性交等罪起訴周。

周在新北地院審理時認罪，一審認周犯1個強制猥褻、2個強制性交、1個強制罪，應分論併罰。周則表示曾服用藥物和毒品，事後也向女方道歉，兩人有「結婚計畫」，希望能以刑法「情堪憫恕」條款減刑。

但新北地院認為周雖承諾「會負責娶她」，卻沒有具體計畫與賠償，且2024年3月14日與第4任妻子結婚（同年6月14日離婚），說詞不排除是為了減刑，且2023年3月18日法院核發民事緊急保護令，裁定周遠離被害人住居所至少100公尺，他卻違反而被判拘役50日，惡性不輕，不予減刑。一審考量被害人事後原諒周並撤告，依法判刑。

周不服一審判決而上訴，高院審理後認為一審認事用法無違誤，今駁回；本件仍得上訴。

周姓男子1天內強制猥褻、性侵並肛交沒有性經驗的女友，一審依強制猥褻、強制罪判周8月得易科罰金之刑，依強制性交罪判刑4年，台灣高等法院今駁回周上訴。記者王宏舜／攝影
周姓男子1天內強制猥褻、性侵並肛交沒有性經驗的女友，一審依強制猥褻、強制罪判周8月得易科罰金之刑，依強制性交罪判刑4年，台灣高等法院今駁回周上訴。記者王宏舜／攝影

女友 被害人

延伸閱讀

甜茶驚爆分手巨乳女友！2年戀情告急　缺席慶生會曝端倪

80歲男星吃嫩草穩交小30歲女友 女兒崩潰控父「錯過太多」

酒後藏水果刀騎車衝前女友家 警急攔逮恐怖家暴犯聲押獲准

女友想省房租提議同居…他「2理由」考慮拒絕 網搖頭：快分手

相關新聞

女友無性經驗...放話「會用強勢來得到」 4婚男暴力性侵下場曝光

周姓男子2023年3月17日早上11點半強行褪去女友衣褲猥褻、逼她「打手槍」，下午2點多又命令對方口交，晚間10點多時以...

「創意私房」翻版！5F自拍網涉放兒少性影像 押3人

號稱有上萬部免費素人自拍、成人影片的「5F自拍網站」，涉非法上傳多部兒少性影像，宛如「創意私房」翻版，橋頭地檢署指揮高雄...

竹北設備技師在公司宿舍裝手表型針孔 竊錄女同事洗澡遭判刑

新竹縣黃姓設備技師在竹北的公司宿舍浴室偷裝手表型針孔攝影機，偷錄女同事洗澡過程，竊錄女同事洗澡裸露胸部、臀部等性影像，結...

女學生吹笛子時雙手沒空 才藝教師趁空摸來摸去判3年8月確定

高雄市某國小張姓才藝老師，利用指導學生吹笛子機會在琴房猥褻、親吻2名女學生，最高法院認為，張犯後毫無悔意，駁回上訴案，依...

台中性影像犯罪暴增一倍！12至17歲未成年被害最多

近年不少未成年學子被不肖人士以遊戲點數誘騙，拍攝裸照，近期台東地檢署起訴蔡姓男子即以類似手法犯案，被害人多達26人，台中...

花蓮女遇「遛鳥」慣犯立刻手機蒐證 變態男下場慘了

花蓮一名30多歲彭姓男子日前在北濱自行車道旁，突然對散步女子裸露下體、做出公然猥褻行為，並要求女子「看一下」。被害女子驚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。