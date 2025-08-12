女友無性經驗...放話「會用強勢來得到」 4婚男暴力性侵下場曝光

周姓男子2023年3月17日早上11點半強行褪去女友衣褲猥褻、逼她「打手槍」，下午2點多又命令對方口交，晚間10點多時以「找人輪姦妳」恫嚇，肛交、性侵女友3次，深夜11點拿了她的手機、錢包，女友趁周外出，報警求援。新北地院依強制猥褻、強制罪判周8月得易科罰金之刑，依強制性交罪判刑4年，台灣高等法院今判上訴駁回。

周總共有4段婚姻，他在性侵被害人後，於2024年3月14日與第4任妻子結婚。

被害人沒有性經驗，兩人交往期間也未同居，女方每周五晚上會到新北市周家過夜，周曾傳簡訊說「我一直尊重妳讓妳，沒有採取強勢方式來得到妳」、「但我知道，妳一直不願意的話，有一天我會用強勢來得到」。

2023年3月17日早上11點半，周硬是褪去女友的衣褲後，撫摸她的胸部、陰部、臀部，要求女方「打手槍」。到了下午2點15分，周再次脫掉女友外衣，並要求對方替他口交。

同日晚間10點15分，周命女友口交，接著走女友「後門」，女友抗拒，他卻恫嚇若不從，將找人輪姦她，還拿小方巾塞入她嘴巴，並以膠帶綑綁她雙手。周接著毆打女友的頭部和腹部，性侵得逞。

深夜11點半時，周強行拿走女友的手機和錢包，女友受不了，趁周外出時向海山分局報案。新北地檢署偵結，依強制性交等罪起訴周。

周在新北地院審理時認罪，一審認周犯1個強制猥褻、2個強制性交、1個強制罪，應分論併罰。周則表示曾服用藥物和毒品，事後也向女方道歉，兩人有「結婚計畫」，希望能以刑法「情堪憫恕」條款減刑。

但新北地院認為周雖承諾「會負責娶她」，卻沒有具體計畫與賠償，且2024年3月14日與第4任妻子結婚（同年6月14日離婚），說詞不排除是為了減刑，且2023年3月18日法院核發民事緊急保護令，裁定周遠離被害人住居所至少100公尺，他卻違反而被判拘役50日，惡性不輕，不予減刑。一審考量被害人事後原諒周並撤告，依法判刑。