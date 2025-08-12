「創意私房」翻版！5F自拍網涉放兒少性影像 押3人

號稱有上萬部免費素人自拍、成人影片的「5F自拍網站」，被橋頭地檢署查出非法上傳多部兒少性影像，宛如「創意私房」翻版。圖／橋頭地檢署提供

號稱有上萬部免費素人自拍、成人影片的「5F自拍網站」，涉非法上傳多部兒少性影像，宛如「創意私房」翻版，橋頭地檢署指揮高雄市警方搜索，拘提李姓負責人、吳姓主管、賴姓廣告商等，依違反兒少性剝削條例聲押三人獲准，並強制關閉該網站。

「5F自拍」在老司機圈內頗為知名，號稱擁有萬部免費素人自拍及成人影片，因多部影片涉及偷拍甚至有未成年影像上傳，被衛福部保護司性影像處理中心多次通知下架，但該網站仍持續上傳非法影像。

橋頭地檢署接獲舉報，由一名主任檢察官率五名檢察官偵辦，本月五日指揮高雄市警局搜索，到「5F自拍」公司登記現址查獲現金八十五萬餘元，另查扣虛擬貨幣ＵＳＤＴ四萬餘顆及帳戶五五○萬餘元，並拘提網站負責人李姓男子及公司主管吳男、廣告商賴男等多人。

檢警查出，李男等人利用網路爬蟲程式，在網路上大量下載偷拍影片，重製後再上傳到「5F自拍」網站，並招攬廣告商投放色情廣告、博弈廣告、刊登自己公司「情趣夢天堂」相關廣告營利，標榜「外流」、「學生妹」吸引會員點閱。

該網站每日使用者逾五萬人，每月瀏覽者達一三○多萬；衛福部性影像處理中心接到三百多件申訴，八十多件與未成年有關。

檢方認為，該網站經衛福部通知下架後，仍持續上傳，部分影中人疑為未成年，複訊後認定李男三人有勾串共犯或證人、滅證之虞，依違反兒少性剝削條例、妨害性隱私影像、妨害風化等罪，向法院聲押禁見獲准。

檢警搜索後，台北市政府立即要求網站下架，避免非法影片外流，至於影像中被害人及李男等人不法獲利，檢警進一步釐清。